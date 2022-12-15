تحطم طائرة كانت في طريقها لدولة عربية

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تحطمت طائرة قبالة الساحل الشمالي لجزيرة كريت صباح الخميس، ما أسفر عن وفاة شخص إنقاذ آخر.

وتمكنت قواتجزيرة كريتمن إخراج راكبين (32 و62 عاماً)، بحسب صحيفة “إيكاتيميريني” اليونانية.

وأوضحت أن الشاب، مواطن من جنوب إفريقيا، بصحة جيدة، بينما توفي الراكب الأكبر سناً، من إندونيسيا.

وأقلعت الطائرة الصغيرة، التي أفادت تقارير بأنها مسجلة في إندونيسيا، من مطار “إيراكليو” في كريت صباح الخميس، وكانت في طريقها إلى مصر.

وتجري السلطات المحلية تحقيقات حالياً للوقوف على أسباب وقوع الحادث.

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