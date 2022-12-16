«حصاد الأسبوع الاقتصادي».. المملكة تتخطى المرحلة الحرجة وتنتقل إلى الاستدامة المالية

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قال صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن التطورات الأخيرة أثبتت صحة قرار أوبك بلس، مضيفا أن المملكة لن تتردد في التصرف وفق برامجها التنموية.

الناتج الحقيقي يرتفع بـ8.8%

وأنجز اقتصاد المملكة، مراده، في الربع الثالث من 2022، وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ارتفاعاً بنسبة (8.8%) مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021م.

وأوضح وزير المالية، محمد الجدعان، إنه تم الانتقال من مرحلة برنامج التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية والذي يخطط له على مدى 3 سنوات.

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نمو إيجابي لاقتصاد المملكة

وأظهرت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثالث 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (14.2%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2022 م نمواً إيجابياً بنسبة (6.0%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.

وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الثالث من عام 2022م ارتفاعاً بلغت نسبته (2.1%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني 2022م.

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وزير الاقتصاد: مشاركة القطاع الخاص وصلت إلى 43% ونستهدف 65% في 2030

مشاركة القطاع الخاص بـ43%

وأكد أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في المملكة قبل رؤية المملكة 2030 كان أقل من 40% والآن وصلت إلى 43% والمستهدف في نهاية 2030 هو 65%، منوهًا بدعم وتمكين القطاع الخاص ومجابهت التحديات التي تواجهه وقياس أثر التشريعات وتطبيقها.

ولفت إلى أن من أدوار القطاع الخاص هي الأنشطة غير النفطية حيث نمت في بداية العام حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 5.9% وهي من أسرع معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية في أكثر من 11 سنة الماضية.

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ارتفاع الواردات السلعية

سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر نوفمبر 2022 ارتفاعا بنسبة 4.0% مقارنة بنظيره من عام 2021، وهو أقل من الشهر السابق أكتوبر 2022، حيث كان 4.6%.

وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 4.2 في المائة نظرا لثقلها في المؤشر.

نسبة التغير السنوية حسب الأبواب الرئيسة

المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ 8.4%.

الخامات والمعادن 5.2%.

منتجات الزراعة وصيد الأسماك 11.5%.

المنتجات المعدنية والآلات والمعدات 1.7%.

كما أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، بيانا، أوضح أن واردات المملكة السلعية خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 60.05 مليار ريال، بارتفاع قدره 27% مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2021.

وانخفضت الواردات من السلع بنسبة 5%، مقارنة بشهر أغسطس 2022 بنحو 3.46 مليار ريال.

إنشاء مجمع للبتروكيماويات

أعلنت كلّ من شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” وشركة توتال إنيرجيز عن اتخاذهما للقرار الاستثماري النهائي لإنشاء مجمع بتروكيميائيات على مستوى عالمي في المملكة، وسيتم امتلاك وتشغيل مجمع “أميرال” ودمجه مع مصفاة شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيميائيات (ساتورب) في الجبيل على الساحل الشرقي للمملكة.

ويخضع قرار الاستثمار لشروط الإقفال المعمول بها، بما في ذلك الموافقات النظامية، حسب “واس”.

ويمثّل مشروع المجمع وحده استثمارًا بحوالي 11 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار ستُمول من خلال حصة أرامكو السعودية (62.5%) وتوتال إنيرجيز (37.5%).

بيانات هيئة السوق المالية

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية للربع الثالث من 2022، التي أصدرتها هيئة السوق المالية، ارتفاع عدد المحافظ المدارة إلى 20,625 محفظة بنسبة نمو قياسية (680%) في الربع الثالث 2022م، مقارنة مع 2,644 محفظة بالربع الثالث من العام 2021، وبارتفاع قدره 459% مقارنة مع 3,689 محفظة بنهاية الربع الثاني من العام 2022م.

وتعود تلك الزيادة إلى الارتفاع وبشكل كبير في المحافظ الخاصة خلال الربع الثالث 2022م لإحدى مؤسسات السوق التي بدأت مزاولة نشاطها مؤخراً.

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