حديقة الأمير ماجد بجدة.. أحد أفضل أماكن التنزه العائلي لقضاء يوم مختلف (جولة مصورة)

تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، خاصة رفقة عائلته، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولأسرتك.

نقدم لك اليوم نزهة لحديقة الأمير ماجد بجدة، والتي تتيح لك التمتع بوقت رائع رفقة عائلتك وأطفالك.

حديقة الأمير ماجد بجدة

تعد حديقة الأمير ماجد إحدى أشهر معالم التنزه في مدينة جدة، ومن أكبر الحدائق فيها، حيث تبلغ مساحتها ما يقارب 132 ألف متر مربع.

وقد ساعدت هذه المساحة الكبيرة جدا للحديقة في تنوع الأماكن والأنشطة الترفيهية التي يمكن ممارستها فيها، ومقصدا للكثير من العائلات والمواطنين من جدة والمملكة بشكل عام.

لذلك لا تُفوّت على نفسك فرصة قضاء وقت ممتع في هذه المتنزّه الجميل.

أبرز مظاهر حديقة الأمير ماجد

تنبّع شهرة حديقة الأمير ماجد من احتوائها على متنزّه مائي مزوّد بالمنزلقات الرائعة وحوض سباحة وبركة أمواج اصطناعية، وذلك إلى جانب وجود ملعب الكرة والمضمار المُخصص للجري والمشي سواء برفقة العائلة أو الأصدقاء.

مميزات حديقة الأمير ماجد

يمكن البدء بعمل جولة حول الحديقة عند دخولها لوضع خطة للمسير والتعرف على الأماكن الرئيسية فيها، وخدماتها كالتالي:

1- حمامات سباحة للأطفال.

يوجد بحمامات السباحة الألعاب المائية من أجل السعادة والترفيه للأطفال، بالإضافة إلى ذلك يوجد خدمة رعاية للأطفال لكي تجعل العائلات يتجولون براحة ورفاهية أكثر.

2- ممارسة الرياضة.

يمكنك ممارسة الرياضة بحديقة الأمير ماجد حيث يصل طول الممشى الموجود بالحديقة إلى 1.8 كيلو متر.

3- المرافق العامة.

تحتوي الحديقة على جميع المرافق العامة المكتملة، بالإضافة إلى وجود الحمامات العامة النظيفة.

4- نوافير مائية.

وتكون ذات شكل خلاب ومنظر رائع لالتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالمنظر.

5- مطعم وموقف للسيارات.

كما يتواجد مطعم كبير ومواقف للسيارات بشكل ميسر.

6- لعب الأطفال.

يتوفر في منتزه الأمير ماجد منطقة بها عدد كبير من لعب الأطفال للتسلية ولقضاء وقت أمتع, ويتوفر بالحديقة العديد من الأندية الرياضية.

7- مساحات خضراء.

تضم حديقة الأمير ماجد الكثير من المساحات الخضراء الجميلة، كما يمكنك أن تلتقط بها العديد من الصور التذكارية في مشاهد رائعة.

لا تقتصر مميزات الحديقة على المرح والسعادة فقط، بل وأنها تتضمن الخدمات، المرافق العامة، عمال النظافة، دورات المياه النظيفة، موقف آمِن خاص للسيارات، مطاعم، أكشاك ومقاهي.

شروط الحصول تذاكر القرية المائية الترفيهية

الدخول للسباحة مسموح لمدة أربعة ساعات فقط وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية.

وجود مرافق مع الطفل عند دخوله القرية المائية

السماح بتذكرة السباحة للبنات الأقل من 12 عام فقط

أوقات عمل حديقة الأمير ماجد

– يتم استقبال زوار الحديقة طوال شهر شوال ابتداء من الساعة الرابعة عصرا

– خلال أيام الأسبوع وبدون مناسبات تفتح القرية المائية أبوابها ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة العاشرة مساء

– خلال عطلة نهاية الأسبوع تفتح حديقة الأمير ماجد أبوابها ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الحادية عشر مساء.

رابط حجز حديقة الأمير ماجد

وفرت إدارة الحديقة موقع يتم عبره حجز حديقة الأمير ماجد بكافة فعالياتها المختلفة؛ كالسباحة والألعاب المائية والترفيهية؛ التي يفضلها الكثير من الأطفال والكبار أيضًا، وهذا لمن يرغب في حجز تذكرة دخول، يجب الولوج عبر هذا الرابط

خطوات حجز حديقة الأمير ماجد

-يتم حجز حديقة الأمير ماجد بطريقة إلكترونية عبر الإنترنت، وذلك لتحديد موعد الزيارة وحجز التذاكر، باتباع الخطوات التالية:

– الولوج إلى موقع إدارة الحديقة الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر من هنا

– من خلال الشاشة الرئيسية قم بتحديد الفعالية التي ترغب في حضورها، – انقر على خيار الحجز، حدد نوعية التذكرة التي ترغب فيها، اختر المقعد المراد الجلوس عليه أثناء حضور الفعالية.

– اضغط على أيقونة شراء تذكرتك الآن.

– حدد طريقة الدفع الإلكترونية المناسبة لك؛ لدفع قيمة التذكرة.

– ستصلك رسالة تؤكد نجاح عملية حجز التذكرة عبر الموقع.

أسعار دخول حديقة الأمير ماجد

أسعار تذاكر الدخول للسباحة 129 ريال

أسعار تذاكر الدخول للمرافق 39 ريال

تبلغ سعر تذكرة الدخول لحديقة الأمير ماجد المائية

موقع حديقة الأمير ماجد

قبل حجز حديقة الأمير ماجد تعرف على موقع الحديقة؛ تحديدًا في مدينة جدة، حيث توجد في حي الربوة بطريق المكرونة الفرعي، مواجهة لميدان الهندسة.

يعد هذا الموقع من أكثر المناطق حيوية بالمدينة، ويغلب عليه الأجواء الساحلية، ويتم الوصول لموقعها بطريقة سهلة عبر استخدام خرائط جوجل مباشرةً؛ بالضغط على هذا الرابط