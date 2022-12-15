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الأرشيف الأمريكي ينشر آلاف الوثائق حول اغتيال «جون كينيدي»
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الأرشيف الأمريكي ينشر آلاف الوثائق حول اغتيال «جون كينيدي»

الأرشيف الأمريكي ينشر آلاف الوثائق حول اغتيال «جون كينيدي»

الأرشيف الأمريكي ينشر آلاف الوثائق حول اغتيال «جون كينيدي»
١٢:١٧:٤٥ ص، الجمعة، ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الأرشيف الوطني الأمريكي، اليوم، عن بعض الوثائق المتعلقة باغتيال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الـ35 جون كنيدي، الذي قتله جندي مشاة البحرية الأمريكية السابق، لي هارفي أوزوالد، بالرصاص من كمين في مبنى قريب، في يوم الجمعة 22 نوفمبر 1963، في موكبه بمدينة دالاس، بولاية تكساس.

15 ألف وثيقة سرية

وظلت أكثر من 15 ألف وثيقة تتعلق باغتيال كينيدي، محاطة بالسرية والكتمان، ومحفوظة في أدراج الأرشيف الوطني، طوال 59 عاما انقضت على وفاته.

ويعتقد  جيفرسون مورلي، نائب رئيس مؤسسة “ماري فيريل”، أحد أكبر مصادر سجلات الاغتيالات في الولايات المتحدة، إن هناك ما لا يقل عن 16000 وثيقة لم يتم الإفراج عنها بعد، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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دعوى قضائية ضد بايدن

رفع المحامي لاري شنابف، في نيويورك، دعوى قضائية، ضد الرئيس جو بايدن وإدارته متمثلة في الأرشيفيات الوطنية، متهما الحكومة أنها لم تف بالتزامها بالإفراج عن جميع الملفات في غضون 25 عاما من الاغتيال بموجب قانون سجلات جون كنيدي لعام 1992.

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