الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
التقديم يوم الأحد.. وزارة الحرس الوطني تفتح باب التوظيف
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التقديم يوم الأحد.. وزارة الحرس الوطني تفتح باب التوظيف

التقديم يوم الأحد.. وزارة الحرس الوطني تفتح باب التوظيف

التقديم يوم الأحد.. وزارة الحرس الوطني تفتح باب التوظيف
١١:٢٦:١١ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن شغل بعض الوظائف على بند التشغيل والصيانة، واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط العامة:

1-  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن تكون الخبرات -إن وجدت- تتوافق مع ما هو محدد بطبيعة عمل المهنة، وموضحاً بها بداية ونهاية الخدمة مصدقة من الجهة التي عمل بها وموثقة ببيان اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تنويه:

يتم استبعاد المتقدم على أكثر من وظيفة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/05/24هـ الموافق 2022/12/18م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 2022/12/22م.

رابط التقديم – (اضغط هنا).

تفاصيل الوظائف ملف PDF – (اضغط هنا).

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