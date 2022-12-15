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لحظات جنونية تحبس الأنفاس. سباق بين باخرتين سياحيتين بنهر النيل يتسبب بكارثة (فيديو)

لحظات جنونية تحبس الأنفاس. سباق بين باخرتين سياحيتين بنهر النيل يتسبب بكارثة (فيديو)

لحظات جنونية تحبس الأنفاس. سباق بين باخرتين سياحيتين بنهر النيل يتسبب بكارثة (فيديو)
١١:٠٧:٠٦ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، لدخول سائقي باخرتين سياحيتين في سباق فيما بينهما أثناء سيرهما في النيل بمحافظة الأقصر بصعيد مصر.

وأظهر الفيديو أن الباخرتين احتجزا بينهما مركب صيد صغير وبعد أن اصطدما ببعض دهسا المركب الصغير الذي كان يحمل شخصين والذين نجيا بتعلقهما بإحدى الباخرتين والقفز من المركب.

وفي بيان لها، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام طاقم قيادة باخرة سياحية بالجنوح تجاه أخرى حتى تتمكن من تخطيها لأولوية العبور بالأقصر.

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وقالت الأجهزة الأمنية، إن الفحص الأمني لأجهزة الأمن كشف أن الواقعة كانت أول أمس، حينما قام طاقم قيادة عائمة سياحية بالجنوح تجاه أخرى حتى يتمكنوا من تخطيها لأولوية العبور من هاويس إسنا بمحافظة الأقصر معرضًا حياة مستقلي العائمتين للخطر مما نتج عنه غرق إحدى مراكب الصيد التي تصادف مرورها ولم يُسفر ذلك عن حدوث ثمة إصابات أو تلفيات بالعائمتين المشار إليهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الكلمات الدلالية:
اخبار مصر الداخلية المصرية النيل سباق باخرتين مصر

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