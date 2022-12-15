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إنهاء حياة بلوجر شهير على يد بلوجر آخر أثناء بث مباشر في الشارع
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إنهاء حياة بلوجر شهير على يد بلوجر آخر أثناء بث مباشر في الشارع

إنهاء حياة بلوجر شهير على يد بلوجر آخر أثناء بث مباشر في الشارع

إنهاء حياة بلوجر شهير على يد بلوجر آخر أثناء بث مباشر في الشارع
١١:٠٨:٤٥ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تعرض مدون صيني شهير يقدم محتوى عن الطعام، إلى هجوم مباغت بآلة حادة من قبل مواطنه وهو مشهور منافس له.

ويظهر المشهور الصيني أثناء بث مباشر في سوق طعام بأحد شوارع العاصمة النيبالية كاتماندو.

وورد أن الضحية الصينية البالغ من العمر 20 عامًا، والذي يدعى غان في وسائل الإعلام المحلية، تعرض للهجوم من قبل مدون منافس في المدينة في 4 ديسمبر.

كان غان يبث على الهواء مباشرة من سوق الطعام المزدحم ويتحدث إلى أصدقائه عندما تعرض للطعن في وضح النهار.

المشتبه به، ويعرف بـ “Feng Zhengyung” في وسائل الإعلام المحلية، صيني يبلغ من العمر 37 عامًا، هو أيضًا أحد مشاهير الإنترنت يُدعى “Ayun” ويعيش في نيبال، ويُعتقد أنه يحمل ضغينة ضد مدون الطعام المنافس له.

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ويظهر مقطع فيديو صادم أن غان يتحدث إلى الكاميرا أثناء سيره في الشارع عندما تعرض للهجوم من الخلف.

ويبدو أن غان أسقط هاتفه أثناء الهجوم بينما تحولت الشاشة إلى اللون الأسود، ولكن كان بالإمكان سماع صراخه القوي.

وتعرض غان للطعن في صدره وبطنه في منتصف الشارع وتوفي في وقت لاحق من تلك الليلة بعد فشل جهود إنقاذه.

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الصين انهاء حياة بلوجر صيني سوق الطعام مشهور نيبال

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