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لبنان.. إطلاق نار على كتيبة تابعة للأمم المتحدة يسفر عن حالة وفاة

لبنان.. إطلاق نار على كتيبة تابعة للأمم المتحدة يسفر عن حالة وفاة

لبنان.. إطلاق نار على كتيبة تابعة للأمم المتحدة يسفر عن حالة وفاة
١١:٢٩:١٩ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اخترقت 7 رصاصات أطلقت من رشاش حربي، اليوم، مركبة تابعة للكتيبة الأيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل.

مصرع سائق المركبة

وذكر مصدر قضائي لبناني، أن حادث إطلاق النار أسفر عن مقتل الجندي سائق المركبة، إذ اخترقت إحدى الطلقات مقعده من الخلف، وأردته في الحال، حسب “فرانس برس”.

وأعلنت اليونيفيل، اليوم، مقتل عنصر من قوتها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء “حادثة” وقعت في جنوب البلاد، من دون أن تتضح رسمياً تفاصيل ما حدث، حسب “العربية”.

وأوردت القوة الدولية في بيان: “قُتل جندي حفظ سلام الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون، بينهم حالة خطيرة، في حادثة وقعت في العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان”.

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وارتطمت العربة وفق المصدر، إثر تعرضها لإطلاق النار، “بعمود حديدي، ثم انقلبت ما أدى إلى إصابة العناصر الثلاثة الآخرين”، وأحدهم في حالة حرجة.

وتبحث القوى الأمنية اللبنانية عن منذي الحادث، وتطارد أشخاصا يشتبه بعلاقتهم بالحادثة، فيما كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وجمع المعلومات وطلب الأدلة الجنائية.

الكلمات الدلالية:
أخبار لبنان إطلاق نار في لبنان الكتيبة الأيرلندية اليونيفيل

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