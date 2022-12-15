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وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو روان للحفر.. التفاصيل ورابط التقديم

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وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو روان للحفر.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو روان للحفر.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو روان للحفر.. التفاصيل ورابط التقديم
١٠:٢٨:٥٤ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

 

  • مدير التدقيق الداخلي.

 

المؤهلات والخبرات:

 

  • درجة البكالوريوس في المالية أو الموارد البشرية أو القانون أو علم الإجرام أو الامتثال والأخلاق أو تخصص آخر في نفس المجال المرتبط بالأعمال. يفضل الحصول على درجة الماجستير.
  • مطلوب خبرة لأكثر من 9 سنوات في المحاسبة أو المراجعة أو أي مجال ذي صلة.
  • مطلوب محاسب عام معتمد (CPA) أو مدقق داخلي معتمد (CIA) أو مدقق احتيال معتمد (CFE) أو أي شهادة مهنية أخرى ذات صلة.

 

عن الشركة:

 

  • شركة أرامكو روان للحفر مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم وشركة روان للحفر، وهي شركة عالمية تعمل في مجال الحفر البحري، تمتلك وتدير أسطولاً من منصات الحفر، و، يمثل هذا المشروع المشترك علامة فارقة في طريق تطوير قطاع الطاقة السعودي التنافسي ، كما تم تضمينه في برنامج إضافة القيمة الإجمالية (iktva) لشركة أرامكو السعودية و الرؤية السعودية 2030.

 

طريقة التقديم:

 

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 15 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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