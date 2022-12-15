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وزير الدفاع الكويتي بتقدم باستقالته
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وزير الدفاع الكويتي بتقدم باستقالته

وزير الدفاع الكويتي بتقدم باستقالته

وزير الدفاع الكويتي بتقدم باستقالته
١٠:٣١:١٤ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم وزير الدفاع الكويتي، الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح، اليوم، باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

تأجيل البت باستقالة وزير الدفاع 

وذكرت مصادر أنه تم تأجيل البت باستقالة وزير الدفاع ليوم الأحد المقبل، لحين اجتماعه مع رئيس الوزراء، حسب “القبس”.

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وجرى تعيين الشيخ عبدالله علي الصباح وزيراً للدفاع في حكومة الشيخ أحمد نواف الصباح، والتي صدر مرسومها بتاريخ 16 أكتوبر 2022.

وأدى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الوزراء بدولة الكويت والوزراء الجدد، في 17 من أكتوبر الماضي، اليمين الدستورية أمام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد.

جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب الأمير وولي العهد بقصر بيان اليوم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية وشعب الكويت

ودعا الشيخ مشعل الأحمد، الوزراء الجدد إلى تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية وشعب الكويت، بما في ذلك، تنفيذ المشروعات التنموية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين ومعالجة الشؤون الاقتصادية والاستثمارية ومكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.

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