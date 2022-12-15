أهم 10.. رحيل مفاجئ لحامل القرآن داخل الفصل الدراسي وتنبيه هام عن الرحلات البرية

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

تنبيه مهم من حساب المواطن: يجب مراجعة البنك فورًا في هذه الحالة

قال برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، إنه يجب مراجعة البنك فورًا في حال كانت الدفعة مدفوعة ولم يظهر الدعم.. المزيد هنا

تنبيه من الزكاة والضريبة: الجمارك تُفرض على الشحنات الشخصية التي تتجاوز هذا المبلغ

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن الرسوم الجمركية تُفرض على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال.. المزيد هنا

تنبيه مهم من الموارد البشرية حول إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم اختبار القدرات

تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لوزارة الموارد البشرية مع سؤال أحد المستفيدين والذي قال فيه: كيف أُحصّل إعفاءً من الضمان في اختبار القدرات؟. المزيد هنا

«التأمينات الاجتماعية» تحدد قواعد صرف تعويض «ساند» للمستفيدين

حددت التأمينات الاجتماعية قواعد صرف تعويض “ساند” للمستفيدين، وذلك في ردها على سؤال “كيف أعرف كم ينزل لي ساند الثاني؟ وكيف الحسبة؟”.. المزيد هنا

كان حافظًا للقرآن.. أزمة قلبية تودي بحياة طالب في إحدى ثانويات مكة

توفي أحد الطلاب، أمس الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمّت به وهو يدرس في الصف الأول الثانوي بإحدى المدارس الثانوية بمكة المكرمة.. المزيد هنا

منها التأشيرة السياحية.. المملكة تقدم حزمة تسهيلات لقاصدي مكة والمدينة من تركيا

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق حزمة من التسهيلات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛.. المزيد هنا

5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالجلطة القلبية.. «الصحة تحذر»

شاركت وزارة الصحة، اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلومات حول الإصابة بالجلطات القلبية، وكيفية التصرف حال التعرض لها.. المزيد هنا

هل تسقط المخالفات المرورية في حالة الوفاة؟ المرور يرد

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع تساؤلات بشأن المخالفات المرورية، وهل تسقط في حالة الوفاة.. المزيد هنا

ابن شقيقة «خامنئي» يفضح أفعاله: اغتال والدي وسجن شقيقتي

كشف محمود مراد خاني، ابن شقيقة المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الخميس، معارضة الكثير من الأقارب. المزيد هنا

بيان عاجل من الدفاع المدني لمن ينوون الخروج في رحلات برية

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، بيانًا دعت فيه إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من أماكن.. المزيد هنا