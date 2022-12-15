الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات.. التفاصيل وطريقة التقديم
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وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات.. التفاصيل وطريقة التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات.. التفاصيل وطريقة التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات.. التفاصيل وطريقة التقديم
٠٩:٥٠:٤٩ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة علم لأمن المعلومات – Elm (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الرسمي ؛ عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل في الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمي الوظيفي 

1.وظيفة محلل الأعمال
الوصف الوظيفي 
يجب أن يتمتع بفهم جيد في معظم مجالات تحليل الأعمال وأن يكون قادرًا على إكمال معظم المهام باستخدام الحكم الخاص. تتعامل درجة البكالوريوس العليا مع المواقف المعقدة من خلال التحليل والتخطيط المدروس ، وترى الإجراءات من حيث الأهداف طويلة المدى ويمكنها تجربة بدائل للقواعد والنهج ، وفقًا للسياسات والإجراءات المتبعة داخل ELM.
 
المؤهلات والخبرة
  • درجة البكالوريوس في تحليل الأعمال أو هندسة البرمجيات أو علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة.CCBA
  • سنوات وطبيعة الخبرة
  • 2-4 سنوات من الخبرة ذات الصلة في تحليل الأعمال
2.وظيفة مدير مشروع أول
الوصف الوظيفي 
مسؤول عن تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروع طويل الأجل. يجب على صاحب المنصب التركيز على مهام المشروع اليومية ومتابعتها بالإضافة إلى توفير حالتهم. سيعمل كبير مديري المشروع بكثافة مع EPM لضمان اتباع جميع العمليات والمصنوعات اليدوية وتوثيقها بالطريقة الصحيحة وفقًا للسياسات والإجراءات المتبعة داخل ELM.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر موقع الشركة عبر الرابط التالي:

وظيفة محلل الأعمال ( اضغط هـنـا )
وظيفة مدير مشروع أول (اضغط هنا)
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