احذروا القسوة.. نصيحة مهمة للآباء والأمهات في التعامل مع الأطفال

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يؤكد خبراء التربية على أهمية شمول الأطفال بالحب والعاطفة والرعاية الصحيحة في سنوات حياتهم الأولى، لانعكاس ذلك إيجابيا على شخصياتهم في المستقبل.

كما يحذر خبراء التربية وعلم النفس من خطورة العنف والقسوة على الأطفال الصغار.

وفي هذا السياق، حذر المستشار الأسري، واستشاري الطب النفسي، د. محمد اليوسف، من خطورة العنف والقسوة في تربية الأبناء لاسيما الأطفال الصغار.

وقال اليوسف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الأطفال لا يعرفون إلا الحب، الطفل يحب أمه وأباه، هذه فطرة الله التي فطره عليها”.

وأضاف :”الطفل لا يمكن أن يعيش دون أن يحب والديه فاذا كان أحدهما أو كلاهما عديم التعاطف، أو قاسي وجاف ومعدوم الشعور فإن الطفل لا يتوقف عن حبهما بل عن حب نفسه لأنه لم يستطع أن يعبّر لهما عن عميق حبه وامتنانه لوجودهما”.

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