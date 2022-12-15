تحفظ في خزانة ولا تفتح إلا كل 5 سنوات.. ما هي «وزنة الدولة»؟

تواصل – فريق التحرير:

شرح المهندس نواف الشمري، المقصود بـ”وزنة الدولة”، وهي الوزنة الوحيدة المستخدمة في عمليات القياس، المحفوظة في المركز الوطني للقياس والمعايرة.

تخضع لإجراءات مشددة

وأوضح الشمري أن وزنة الدولة بالغة الحساسية، ولذلك فهي تحفظ في خزانة خاصة، ولا تفتح إلا مرة واحدة فقط كل 5 سنوات، تحت إشراف فريق مختص، وبإجراءات مشددة.

وفي فيديو نشره مركز التواصل الحكومي، عرض المهندس الشمري نسخة مطابقة لوزنة الدولة، المحفوظة في مركز القياس والمعايرة، موضحا أن وزنة الدولة هي التي يعتمد عليها في الوزن والقياس في كافة أنحاء المملكة، لذلك يجب حفظها في أماكن مخصصة ومهيأة، بعيدا عن أية عوامل قد تؤثر عليها.

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تأثر الموازين في المملكة

ولفت الشمري أنه بتأثر وزنة الدولة تتأثر كل الموازين ووحدات القياس والمعايرة في المملكة، حتى المستخدمة في المختبرات أو محطات الوقود على سبيل المثال، والعلاجات والأدوية وغيرها.

ويتأكد المهندسون الميدانيون من أن الموازين الموجودة في الأسواق التجارية، ومضخات محطات الوقود وغيرها تعمل بشكل صحيح.

وفي متاجر الذهب، يتحقق المهندسون من الموازين المستخدمة، والتأكد من عملها بشكل صحيح، لتمنح شهاة التحقق، وملصق تقييس يوضح تاريخ الإصدار والانتهاء.