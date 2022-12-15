الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أهم 10.. رحيل مفاجئ لحامل القرآن داخل الفصل الدراسي وتنبيه هام عن الرحلات البرية
وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات.. التفاصيل وطريقة التقديم
تحفظ في خزانة ولا تفتح إلا كل 5 سنوات.. ما هي «وزنة الدولة»؟
احذروا القسوة.. نصيحة مهمة للآباء والأمهات في التعامل مع الأطفال
«وكل شيء عنده بمقدار».. نجا بسيارته من السيل في اللحظات الأخيرة (فيديو)
فرنسا تجر أذيال الهزيمة.. انسحاب آخر جنودها من إفريقيا الوسطى

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

بيان عاجل من الدفاع المدني لمن ينوون الخروج في رحلات برية

بيان عاجل من الدفاع المدني لمن ينوون الخروج في رحلات برية

بيان عاجل من الدفاع المدني لمن ينوون الخروج في رحلات برية
٠٨:٥٣:٣٤ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، بيانًا دعت فيه إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من أماكن جريان السيول والمخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالمستنقعات المائية.

كما دعت إلى عدم التنزه حولها أو السباحة فيها، لما تشكله من خطورة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن المواقع الخطرة.

عاجل.. «الأرصاد» يُحذر من حالة مطرية متوقعة تبدأ في هذا التوقيت

وأكدت المديرية، أهمية اختيار الأماكن الآمنة والمناسبة أثناء الرحلات البرية بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، والتهوية المناسبة في الأماكن المغلقة عند إشعال الفحم للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، والحرص على إطفاء النار قبل النوم، وتوفير طفاية حريق مناسبة أثناء الرحلة، مع ضرورة إبلاغ الأقرباء أو الأصدقاء بالوجهة المقصودة وتوقيت العودة.

الكلمات الدلالية:
الارصاد الدفاع المدني رحلات برية طقس المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الإعلام للكاتب السليمان: لا علاقة لنا ببث الدوري ولن نوقع شراكة مع mbc

وزير الإعلام للكاتب السليمان: لا علاقة لنا ببث الدوري ولن نوقع شراكة مع mbc

٠١:١١ ص، الثلاثاء، ٠٥ أغسطس ٢٠١٤
صور صادمة.. «فأر مطبوخ» داخل وجبة بالجوف و«الأمانة» تُغلق المطعم

صور صادمة.. «فأر مطبوخ» داخل وجبة بالجوف و«الأمانة» تُغلق المطعم

٠٨:١٠ م، الأربعاء، ٢٤ يوليو ٢٠١٩
بالفيديو.. ممازحة خادم الحرمين لـ«النعيمي» تحظى بإعجاب رواد مواقع التواصل

بالفيديو.. ممازحة خادم الحرمين لـ«النعيمي» تحظى بإعجاب رواد مواقع التواصل

٠٦:١٨ م، الخميس، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦
«المرور» عن واقعة إخفاء جهاز «ساهر»: العبرة في الالتزام بالسرعات

«المرور» عن واقعة إخفاء جهاز «ساهر»: العبرة في الالتزام بالسرعات

٠٦:٢٥ م، الأثنين، ١٨ ديسمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *