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التطبيق بعد 3 شهور.. مصدر: أجهزة مسح ذكي للمسافرين بجسر الملك فهد

التطبيق بعد 3 شهور.. مصدر: أجهزة مسح ذكي للمسافرين بجسر الملك فهد

التطبيق بعد 3 شهور.. مصدر: أجهزة مسح ذكي للمسافرين بجسر الملك فهد
٠٨:٥٢:٠٨ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر عن قرب استخدام أجهزة مسح ذكية ذاتيه لتسريع عملية المغادرة والدخول للمسافرين عبر منفذ جسر الملك فهد، حيث سيتم تطبيقها على كافة الكبائن.

ونقلت صحيفة اليوم عن مصدر، أنه سيتم تطبيقها خلال الـ 3 أشهر القادمة، حيث لا زالوا بانتظار وصول هذه الأجهزة للمملكة.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الآلية من خلال الخطوات التالية:

– تجهيز الجوال.

– الاتصال بالإنترنت.

–  فتح تطبيق نفاذ.

– اختيار خدمة التحدد المكاني.

– المسح داخل التطبيق وتقريبه لجهاز المسح الذكي للتحقق من الهوية لمغادرة المنفذ.

–  قبول الطلب واستكمال إجراءات التحقق من الهوية.

بشرى سارة.. 3 دقائق فقط لعبور جسر الملك فهد

وأشار المصدر- وفق الصحيفة- أن هذه الأجهزة ستساهم في تقليص وقت الانتظار بشكل كبير يصل إلى 5 دقائق للمسافر وسينعكس على تقليل التكدس على الجسر.

ويعتبر جسر الملك فهد أكثر منفذ بري يشهد حركة مغادرة بين المنافذ البرية الخمسة للمملكة خلال العام.

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أجهزة ذكية اخبار السعودية السعودية اليوم المسافرين جسر الملك فهد

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