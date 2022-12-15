وظائف شاغرة بـ مصفاة أرامكو السعودية موبيل «سامرف».. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الرسمي للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مستشار مالي Finance Consultant
المؤهلات و الخبرات
- بكالوريوس محاسبة / مالية
- الخبرة: 6 سنوات كحد أدنى في المجالات ذات الصلة
المهام الوظيفية:
- مسؤول عن إدارة برنامج التأمين الشامل للشركة والحصول على موافقة الإدارة عليه ، بما في ذلك التخطيط والتقييم والتفاوض مع وكلاء التأمين والتنسيق مع فريق إدارة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
- جهة اتصال للتنسيق مع وسيط التأمين ومراقبة مطالبات التأمين وتحصيل العائدات من شركات التأمين.
- المساعدة وتقديم المشورة للمدير العام F&A والآخرين في ضريبة الدخل ومسائل الامتثال الأخرى.
- التنسيق والمراجعة والتأكد من تقديم ملف تسعير المعاملات لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل في الوقت المناسب
- مسؤول عن الإدارة العامة وتنفيذ برنامج إدارة المخاطر المؤسسية في سامرف.
- استضف اجتماع إشراف إدارة المخاطر المؤسسية مع الإدارة التنفيذية وجميع أبطال المخاطر لإعادة النظر في سجل المخاطر الأعلى وتحديثه وفقًا لذلك.
- المساعدة في تطوير ومراجعة وتحديث السياسة والإجراءات المحاسبية.
رابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
اقرأ أيضا:
«سبل» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم