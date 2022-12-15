الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«وكل شيء عنده بمقدار».. نجا بسيارته من السيل في اللحظات الأخيرة (فيديو)
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«وكل شيء عنده بمقدار».. نجا بسيارته من السيل في اللحظات الأخيرة (فيديو)

«وكل شيء عنده بمقدار».. نجا بسيارته من السيل في اللحظات الأخيرة (فيديو)

«وكل شيء عنده بمقدار».. نجا بسيارته من السيل في اللحظات الأخيرة (فيديو)
٠٩:٢٦:٢٦ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، لقطات لقائد سيارة، يحاول إخراجها من مكان وقوفها، قبل أن تنهال مياه السيل، حاملة معها الكثير من الأخشاب ومواد جرفها السيل.

تفاعل رواد السوشيال ميديا

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفيديو، الذي أبرز محاولة قائد السيارة، الإفلات من السيل المنهمر، قبل لحظات محدودة من جرياته بتجاه موقع السيارة.

وتجاوز الفيديو حوالي 85 ألف مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ويبدو أنه التقط من إحدى الدول الأجنبية،

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سيول في عدة مناطق بالمملكة

جرت، عصر اليوم الخميس، السيول المتدفقة نتيجة كميات الأمطار الغزيرة التي تساقطت في خميس حرب بالقنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

وشهدت محافظة أبها في منطقة عسير جنوب المملكة، بردية قوية وهطول أمطار مع برودة الأجواء وتقلبات الطقس.

وظهر اليوم، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على الصخيرة بأحد بني زيد شرق القنفذة بمنطقة مكة، حيث أظهرت صور متداولة كيف تعرضت المنطقة لهطول أمطار وسط أجواء شتوية باردة وانخفاض درجات الحرارة.

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