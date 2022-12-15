الدفاع المدني يحذر: أمطار غزيرة حتى الـ 10 مساءً على جازان

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أعلن الدفاع المدني عن ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان حتى الساعة 10 مساءً.

وأوضح التقرير أن الحالة تشمل” أبوعريش ، أحد المسارحة، الحرث ، الدائر، العارضة، الفطيحة، بيش، جازان، صبيا، ضمد، هروب”.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من حالة مطرية متوقعة تبدأ – بمشيئة الله – مع نهاية الأسبوع القادم على مناطق مختلفة من المملكة.

تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة #جازان حتى الساعة 10 مساءً. #الوقاية_أمان pic.twitter.com/PyCLyU3Rvv — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 15, 2022

الحالة على مناطق شمال وغرب المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه من المتوقع أن تشهد مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة، حالة مطرية تبدأ مع نهاية الأسبوع القادم، مؤكدًا أنه يراقب مستجدات الحالة.

تقديم أدق المعلومات عن حالة الطقس

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أيمن غلام، أن المركز سيسخر كامل قدراته الفنية والتقنية والبشرية لتسهيل مهمة الجهات العاملة ميدانيًا مع الظواهر الجويّة، من خلال تقديم أدق المعلومات التي تحقق لهذه الجهات قدراتها في تنفيذ أعمالها الميدانية المتعلقة بالظواهر الجوية خاصة هطول الأمطار.

تطوير وتحديث الآليات المتبعة لرفع الجاهزية

وأضاف أن المركز سيعمل بالتشارك مع جميع القطاعات المعنية لرفع الجاهزية من خلال تطوير وتحديث الآليات المتبعة في مثل هذه الظواهر؛ لتمكين المركز من تحقيق أهدافه، وأيضًا قدرة الجهات على إنجاز خططها وأعمالها.

رصد الظواهر الجوية بدقة عالية

وأوضح أن المركز الوطني للأرصاد يمتلك قدرات تقنية وعلمية يفتخر بها تمكنه من الوصول إلى أعلى درجات الدقة ـ بإذن الله تعالى ـ في رصد الطواهر الجوية والتنبؤ بها سواء على مستوى المراقبة أو المساحة المكانية.

أمطار جدة ترقى لـ «المتطرفة مناخيًا»

وأشار إلى أن مدينة جدة تعرضت يوم 24 نوفمبر 2022م إلى ظاهرة جوية ترقى إلى مستوى «الحالة المتطرفة» قياسًا بكمية الأمطار والعامل الزمني لها، والمركز يعمل حاليًا على دراسة هذه الحالة ومقارنتها بظواهر جوية أثرت على مناطق المملكة في الأعوام الماضية، مبينًا أن المملكة ليست بمنأى عن الظواهر الجوية المتطرفة التي أصبحت تشكل هاجسًا لدول العالم، والمراقب للظواهر الجوية التي أثرت على العالم مؤخرًا يتضح له واقع الظواهر الجوية المتطرفة نتاج التغيرات المناخية.

نقلة نوعية في رصد ومراقبة ودراسة الطقس

وأكد الرئيس التنفيذي أن قطاع الأرصاد بالمملكة، حظي باهتمام كبير من بدعم غير مسبوق شملت الأنظمة والقوانين والبرامج الفنية والتقنية والكوادر البشرية المؤهلة التي حققت للمركز نقلة كبيرة في مجال رصد ومراقبة ودراسة الطقس والمناخ في المملكة.

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