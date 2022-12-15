الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
المساحة الحرة.. ميزة جديدة في تحديث ios16.2 الجديد (فيديو)
الدفاع المدني يحذر: أمطار غزيرة حتى الـ 10 مساءً على جازان
الذهب يهوي نحو 1% والعقود الأجلة تتراجع
123 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في «نيوم»
شرطة الجوف تقبض على مواطن لسلبه محلًا تجاريًا
«مدن» تعلن تدشين برنامج تطوير المراقب الميداني لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصّة

الرئيسية

 /

تقنية

 /

المساحة الحرة.. ميزة جديدة في تحديث ios16.2 الجديد (فيديو)

المساحة الحرة.. ميزة جديدة في تحديث ios16.2 الجديد (فيديو)

المساحة الحرة.. ميزة جديدة في تحديث ios16.2 الجديد (فيديو)
٠٧:٤٦:١٣ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني، سالم الحربي، عن ميزة جديدة ومفيدة في تحديث ios16.2  الجديد لهواتف الآيفون.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لمن حدثوا إلى ios16.2 وأضافوا تطبيق المساحة الحرة يوجد مميزات جداً جميلة ومفيدة”.

وأضاف أن هذه المزايا ستكون مفيدة لمن يعمل في مجال التصميم أو الشروحات وتقدر من خلالها تعمل مشاركة لها مع جهات اتصالك تتيح لهم التعديل على التصميم.

وفي وقت سابق، أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد صانع محتوى تقني ومهتم في البرمجة والتطبيقات والأجهزة الذكية، طريقة سهلة لتحميل مقاطع الفيديو، على أنظمة iOS16 و iOS15.

وقال الرشيد، عبر حسابه في “تويتر”، إنه يمكن تحميل المقاطع بسهولة، من خلال اختصار لتحميل مقاطع الفيديو من عدة منصات وفعال على نظام iOS16 و iOS15”.

وأوضح أن هذا الاختصار هو اختصار pritma download ، وهو اختصار فعال على أنظمية نظام iOS16 و iOS15💡👍🏻، و وأيضا ios 14.

أيضا وثق أحد المختصين مقطع فيديو لطريقة تحميل الفيديوهات من على مواقع التواصل الاجتماعي، على هاتف “آيفون”.

اقرأ أيضا:

طريقة سهلة لتحميل مقاطع الفيديو على أنظمة iOS16 و iOS15 (فيديو)

«الرشيد»: تحديث جديد وصل للآيفون IOS16.1.2.. تحسينات أمنية

الكلمات الدلالية:
الآيفون المساحة الحرة تحديث os16.2  الجديد هواتف الآيفون

مواد ذات صلة

المزيد
«جوجل» ترفع دقة مقاطع «يوتيوب» لهواتف آيفون الصغيرة

«جوجل» ترفع دقة مقاطع «يوتيوب» لهواتف آيفون الصغيرة

٠١:١٧ ص، الجمعة، ١٣ يناير ٢٠١٧
خبير تقني: شركات الاتصالات مسؤولة عن حجب «فيس تايم» بالمملكة (فيديو)

خبير تقني: شركات الاتصالات مسؤولة عن حجب «فيس تايم» بالمملكة (فيديو)

٠٥:١٩ م، الأربعاء، ٢٨ مارس ٢٠١٨
تكنولوجيا جديدة لإعادة شحن بطارية السيارة في 15 دقيقة

تكنولوجيا جديدة لإعادة شحن بطارية السيارة في 15 دقيقة

٠١:٤٨ ص، السبت، ٠٩ مارس ٢٠١٩
«جوجل» تستحوذ على شركة تحول الهواتف الذكية إلى أدوات طبية

«جوجل» تستحوذ على شركة تحول الهواتف الذكية إلى أدوات طبية

٠٥:٣٧ م، الثلاثاء، ١٥ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *