المساحة الحرة.. ميزة جديدة في تحديث ios16.2 الجديد (فيديو)

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أعلن الخبير التقني، سالم الحربي، عن ميزة جديدة ومفيدة في تحديث ios16.2 الجديد لهواتف الآيفون.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لمن حدثوا إلى ios16.2 وأضافوا تطبيق المساحة الحرة يوجد مميزات جداً جميلة ومفيدة”.

وأضاف أن هذه المزايا ستكون مفيدة لمن يعمل في مجال التصميم أو الشروحات وتقدر من خلالها تعمل مشاركة لها مع جهات اتصالك تتيح لهم التعديل على التصميم.

وفي وقت سابق، أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد صانع محتوى تقني ومهتم في البرمجة والتطبيقات والأجهزة الذكية، طريقة سهلة لتحميل مقاطع الفيديو، على أنظمة iOS16 و iOS15.

وقال الرشيد، عبر حسابه في “تويتر”، إنه يمكن تحميل المقاطع بسهولة، من خلال اختصار لتحميل مقاطع الفيديو من عدة منصات وفعال على نظام iOS16 و iOS15”.

وأوضح أن هذا الاختصار هو اختصار pritma download ، وهو اختصار فعال على أنظمية نظام iOS16 و iOS15💡👍🏻، و وأيضا ios 14.

أيضا وثق أحد المختصين مقطع فيديو لطريقة تحميل الفيديوهات من على مواقع التواصل الاجتماعي، على هاتف “آيفون”.

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