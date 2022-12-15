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شرطة الجوف تقبض على مواطن لسلبه محلًا تجاريًا
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شرطة الجوف تقبض على مواطن لسلبه محلًا تجاريًا

شرطة الجوف تقبض على مواطن لسلبه محلًا تجاريًا

شرطة الجوف تقبض على مواطن لسلبه محلًا تجاريًا
٠٧:٣٣:٤٩ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن لسلبه مبلغا ماليا وهاتفا متنقلا من محل تجاري في محافظة القريات.

وحسب بيان الأمن العام على موقع “تويتر”، فقد جرى إيقافه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وكان مركز الضبط الأمني بقرضة في منطقة عسير، أعلن أنه تمكن من القبض على شخص بحوزته 239 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

القبض على مقيم نَقَل مخالفين

ومؤخرًا، أعلنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة عسير، أنها تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية السودانية لنقله مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لإيوائه في شقة سكنية مستأجرة من قبله بإقامة مزورة 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها في محافظة خميس مشيط، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم وآواهم إلى النيابة العامة.

15 سنة سجنًا وغرامة مليون ريال.. عقوبة

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة «15» سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

الجريمة تعد من الجرائم المخلة بالشرف

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم «911» بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999« و«996» في جميع مناطق المملكة.

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اخبار السعودية سرقة شرطة الجوف محل تجاري

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