123 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في «نيوم»

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تعلن إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات، وفق التفاصيل والشروط.

المسميات الوظيفية : مدير ارتباط المحتوى

مدير مشروع منصة العملاء

مدير مكتب خدمة العملاء الصناعية والتجارية (I&C)

مهندس تسليم أصول متخرج

مهندس تسليم أصول متخرج

مدير عقد الحساب الرئيسي

أخصائي التنوع البيولوجي والعيش

أخصائي تنفيذ الاستدامة

أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه

أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه

مدير أول – عمليات الطاقة

مسؤول التسليم الفني لإعادة تدوير المياه

منسق المشاريع

مساعد تنفيذي (ثانوي)

وغيرها رابط التقديم : للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية: ( اضغط هنا

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