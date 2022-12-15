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الذهب يهوي نحو 1% والعقود الأجلة تتراجع
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الذهب يهوي نحو 1% والعقود الأجلة تتراجع

الذهب يهوي نحو 1% والعقود الأجلة تتراجع

الذهب يهوي نحو 1% والعقود الأجلة تتراجع
٠٧:٣٦:١١ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هوت أسعار الذهب، اليوم، بما يقترب من 1%، بعد صعود مؤشر الدولار، إثر قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، وتوقعات بزيادة أخرى خلال العام المقبل.

أسعار الذهب اليوم

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1791.23 دولار للأوقية،بحلول الساعة (05:50) بتوقيت جرينتش، ليزداد تراجعا عن ذروة أكثر من خمسة أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% مسجلة 1802.10 دولار، حسب “الاقتصادية”.

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مؤشر الدولار يرتفع أمام العملات الأجنبية

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.30% ليسجل 103.725 أمام سلة من العملات الأجنبية، فيما هبط اليورو 0.29% إلى 1.0651 دولار، وكذلك تراجع الجنيه الإسترليني 0.34% إلى 1.2386 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.6440 دولار، وأمام الين الياباني، ارتفع الدولار 0.17% إلى 135.705، حسب “Investing”.

أسعار الذهب في المملكة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، الموافق 15 من ديسمبر 2022، حيث سجل عيار 24 نحو 217.13 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 199.04 ريال.

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 189.99 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 162.85 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.66 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.56 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6753 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1520 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 217,129 ريال.

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