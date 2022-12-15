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«ظنوه مصريًا».. جيش الاحتلال يُصفي «صهيونيًا» على الحدود بالخطأ

«ظنوه مصريًا».. جيش الاحتلال يُصفي «صهيونيًا» على الحدود بالخطأ

«ظنوه مصريًا».. جيش الاحتلال يُصفي «صهيونيًا» على الحدود بالخطأ
٠٧:٠١:٠٣ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال فتح النيران على أحد مواطنيه ظنًا أنه مصري لمحاولة تهريب مخدرات على الحدود مع مصر.

وزعم جيش الاحتلال أن القتيل كان يحاول تهريب كمية من المخدرات، واكتشف أنه أحد مواطني دولة الاحتلال وليس مصريًا.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن مقاتلي جيش الاحتلال، هرعوا إلى الحدود المصرية بعد اكتشافهم محاولة تهريب مخدرات في موقعين مختلفين، وفتحوا النيران على المشتبه بهم، وقتل أحدهم.

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وصرح ناطق باسم جيش الاحتلال، بأن المراقبة على الحدود حددت عددا من المشتبه بهم في محاولة تهريب مخدرات، وأن قوة الجيش التي تم إرسالها إلى مكان الحادث أطلقت النيران كجزء من نشاطها لإحباط التهريب.

الكلمات الدلالية:
الاحتلال الحدود المصرية جيش الاحتلال مصر

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