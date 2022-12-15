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«سبل» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

«سبل» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

«سبل» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى
٠٧:٠٤:٢٩ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة البريد (سبل)،عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة البكالوريوس فما فوق، في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة.

المسميات الوظيفية :

  1. اختصاصي ابتكار
  2. مدير قياس تجربة العملاء

المؤهلات والمهارات :

  1. درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
  2. نتائج محركات الأقراص
  3. تصميم المنتج وإدارته
  4. مؤشرات أداء المنتج
  5. التركيز على العملاء
  6. تحليل الأعمال
  7. دائره توجيه
  8. غرس الثقة
  9. يتعاون

ما هي «سبل» 

مؤسسة حكومية من قطاعات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تأسست في عام 1926م، نقدم خدمات لوجستية بريدية متنوعة نعتمد على خطة طموحة ترتكز على بناء منظومة من الشبكات المتعددة، وتأسيس منظومة العناوين الوطنية الموحدة مع تقديم حزمة من الخدمات البریدیة غبر التقليدية بما يمكن من تقديم الخدمات اللوجستية، وتمكين برامج الحكومة الإلكترونية وتطبيقات التجارة الإلكترونية من خلال الشراكات مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وتطوير تعاملات الحكومة الإلكترونية وتیسیر تبادلات التجارة الإلكترونية.

رابط التقديم: 

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:
* اختصاصي ابتكار (اضغط هنا)
* مدير قياس تجربة العملاء (اضغط هنا)
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