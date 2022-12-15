الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هل تسقط المخالفات المرورية في حالة الوفاة؟ المرور يرد
بحث في 20 طنا من القمامة ليكتشف مفاجأة
5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالجلطة القلبية.. «الصحة تحذر»
«السديس»: 81 مليون مصلٍّ ومصلية في المسجد النبوي منذ شهر المحرم
شاهد.. هطول أمطار غزيرة على رجال ألمع
ضبط 160 ألف منتج غذائي داخل مستودع غير مرخص بعسير

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

هل تسقط المخالفات المرورية في حالة الوفاة؟ المرور يرد

هل تسقط المخالفات المرورية في حالة الوفاة؟ المرور يرد

هل تسقط المخالفات المرورية في حالة الوفاة؟ المرور يرد
٠٦:٤٧:٤٧ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع تساؤلات بشأن المخالفات المرورية، وهل تسقط في حالة الوفاة.

جاء ذلك في رد من المرور على سؤال مغرد قال فيه: “السلام عليكم.. شخص توفى وعليه مخالفات مرورية ، هل المخالفات تسقط أم لازم تسدد ؟”.

وأجابت الإدارة العامة للمرور، بقولها “عليكم السلام، بإمكان الوكيل الشرعي للورثة مراجعة أقرب قسم رخص سير. سعدنا بتواصلك”.

وفي وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع تساؤلات بشأن وجود مراكز عمل في الفترة المسائية لطباعة رخصة القيادة.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد قال فيه : “سلام عليكم.. هل يوجد فروع لكم تعمل فترة المساء لطباعة رخصة القياده؟”.

وأجابت الإدارة العامة للمرور، بقولها “وعليكم السلام، بإمكانك طلب إيصال رخصة القيادة عن طريق بوابة أبشر وسيتم إيصالها لك في حال كان لديك عنوان وطني (واصل). نشكر تواصلك”.

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية مراجعة مدرسة القيادة والتقدم بطلب استبدال تصريح القيادة في حالة الرغبة في ذلك.

جاء ذلك في رد من المرور على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يتطلب فحص طبي لتحويل تصريح القيادة إلى رخصة قيادة وشكرا؟

اقرأ أيضا:

«المرور» يضبط مركبات ارتكب قائدوها مخالفات بـ«الجوف».. اتخذ هذا الإجراء

تنبيه مهم من «المرور» حول المشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة

الكلمات الدلالية:
المرور الوفاة مخالفات المرور مخالفات مرورية

مواد ذات صلة

المزيد
«عسيري»: تقرير الأمم المتحدة غير متوازن ويقف ضد مستقبل المواطن اليمني

«عسيري»: تقرير الأمم المتحدة غير متوازن ويقف ضد مستقبل المواطن اليمني

٠١:١٢ ص، السبت، ٠٤ يونيو ٢٠١٦
في عالم ميتافيرس.. 5 مهارات جديدة يحتاجها الطلاب لمواكبة سوق العمل

في عالم ميتافيرس.. 5 مهارات جديدة يحتاجها الطلاب لمواكبة سوق العمل

٠٣:١١ م، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
قريباً.. تسديد فواتير كهرباء المتقاعدين ممن يقل دخلهم عن 5 آلاف

قريباً.. تسديد فواتير كهرباء المتقاعدين ممن يقل دخلهم عن 5 آلاف

٠٨:١١ م، الأثنين، ١٧ نوفمبر ٢٠١٤
نسيها والداها داخل سيارة لمدة 3 ساعات.. تدخل سريع لإنقاذ حياة طفلة بالباحة

نسيها والداها داخل سيارة لمدة 3 ساعات.. تدخل سريع لإنقاذ حياة طفلة بالباحة

١١:٤٢ ص، الأحد، ١٦ يونيو ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *