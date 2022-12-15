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«السديس»: 81 مليون مصلٍّ ومصلية في المسجد النبوي منذ شهر المحرم
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«السديس»: 81 مليون مصلٍّ ومصلية في المسجد النبوي منذ شهر المحرم

«السديس»: 81 مليون مصلٍّ ومصلية في المسجد النبوي منذ شهر المحرم

«السديس»: 81 مليون مصلٍّ ومصلية في المسجد النبوي منذ شهر المحرم
٠٦:٣٣:٤٢ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتورعبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي الشريف ابتداءً من غرة شهر محرم إلى التاسع عشر من شهر جمادى الأولى من العام الحالي 1444هـ بلغ أكثر من 81 مليون مصلٍ ومصلية، وأكثر من 8 ملايين مصلٍ ومصلية في الروضة الشريفة والحرم القديم، فيما بلغ إجمالي عدد الزائرين للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما أكثر من 7 ملايين زائر.

وقال ” إن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي سخرت كافة الخدمات للمصلين والزائرين وتذليل كل المعوقات من خلال جميع إداراتها لتوفير جميع سبل الراحة لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وراحة” .

وقدم معاليه شكره لجميع منسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ولرجال الأمن على جهودهم المباركة الجليلة سائلاً المولى عز وجل أن يجازيهم بالإحسان إحسانًا ويكتب لهم الأجر والثواب.


وأوصى ببذل المزيد من الجهود وتكثيف الأعمال لخدمة المسجد النبوي وخدمة زائريه، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحرم النبوي السديس السعودية اليوم

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