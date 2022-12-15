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بحث في 20 طنا من القمامة ليكتشف مفاجأة
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بحث في 20 طنا من القمامة ليكتشف مفاجأة

بحث في 20 طنا من القمامة ليكتشف مفاجأة

بحث في 20 طنا من القمامة ليكتشف مفاجأة
٠٦:٤٦:٢٦ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

خاض رجل أمريكي، مهمة شبه مستحيلة، تشبه كثيرا المثل “تبحث عن إبرة وسط كومة من القش”، حيث فقدت زوجته خاتم زواجها في أحد أكياس القمامة، وألقى الرجل الكيس في الحاوية، وبدورها نقلت شاحنة البلدية محتويات الحاوية إلى محطة العامة للنفايات.

اكتشفت الزوجة ما حدث، فطلبت من زوجها أن يستعيد الخاتم بأية طريقة، ولم يجد الرجل بدا من  الذهاب الى محطة النفايات، ومحاولة البحث في القمامة للعثور على الخاتم، حسب ما نشرته “أسوشيتدبرس”.

البحث في 20 طنا من القمامة

وتفاعل المسؤولون والعمال مع الزوج، وقرروا مساعدته في البحث عن ضالته، وبدأوا بحصر نطاق البحث، وشاهد مشرف المحطة لقطات المراقبة لتحديد موعد وصول كيفين إلى المحطة والمكان الذي ألقى فيه قمامته، لتضييق مساحة البحث في مقطورة القمامة التي يبلغ وزنها 20 طنًا.

سيدة أمريكية خاتم زواجها في كيس القمامة

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تضييق نطاق البحث أكثر

وقال الزوج لفريق العمال في محطة النفايات إن أحد الأشياء التي كانت داخل الكيس هي سيقان الكرفس، وساعده أحد موظفي المحطة، الذي تذكر أنه شاهد سيقان الكرفس تبرز من أحد الأكياس، حسب “الإمارات اليوم”.

وبالفعل، بعد بحث طويل تمكنوا من العثور على الخاتم المفقود، في منديل قابع وسط قشور الجزر والبطاطس.

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