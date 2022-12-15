ضبط 160 ألف منتج غذائي داخل مستودع غير مرخص بعسير

تواصل-فريق التحرير :

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن رصد مستودع مواد غذائية في عسير غير مرخص ويخزن المنتجات في ظروف غير مناسبة.

وأكَّدت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تدني مستوى النظافة داخل المخزن.

وأشارت إلى ضبط أكثر من 160 ألف منتج، واتخاذ الإجراءات النظامية.

على جانب آخر، كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نصحت بتناول الشوكولاتة الداكنة، مؤكدة أنها تُعد خيارًا أصح لمشروب الشوكولاتة الساخنة، للاستمتاع بشتاء دافئ وصحي.

وحددت الهيئة أفضل طريقة لتناول مشروب الشوكولاتة قائلة:

1- استخدم حليب قليل – خالي الدسم.

2- استخدم شوكولاتة داكنة.

3- استخدم باودر الشوكولاتة الخام.

4- الابتعاد عن وضع الإضافات غير الصحيحة “المارشميلو – كريمة الخفق – قطع الشوكولاتة”.

تنبيه هام من «الغذاء والدواء» الأمريكية قبل إجراء جراحات الليزك

وتشتهر الشوكولاتة وهي من المأكولات الأكثر انتشارًا في العالم، بأنها تعمل على تحسين المزاج، لكن إلى جانب ذلك هناك العديد من الفوائد الأخرى التي تتمتع بها.