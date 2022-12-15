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صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم

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صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم
٠٥:٤١:٢٠ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

رئيس قسم الدراسات والبحوث.
محترف إدارة التوجيه.
محترف شئون اللجان.
اخصائي تحليلات البيانات.
عالم البيانات.
مطور BI.
مساعد الملكية الخاصة.
مدير وحدة إدارة التوجيه.
خبير التقارير.
أخصائي الميزانية.
وغيرها …

عن الصندوق:

صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة، تأسس سنة 1971م، ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز السابع بإجمالي أصول تقدر بـ 430 مليار دولار.
ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة الصندوق أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 15 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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