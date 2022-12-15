5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالجلطة القلبية.. «الصحة تحذر»

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شاركت وزارة الصحة، اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلومات حول الإصابة بالجلطات القلبية، وكيفية التصرف حال التعرض لها.

عوامل الخطورة للإصابة بالجلطات

وبينت “الصحة” أن هناك 5 عوامل تزيد من خطورة الإصابة بالجلطات، وهي:

1- التقدم في العمر

2- الأمراض المزمنة

3- التدخين

4- اتباع نظام غذائي ورياضي غير صحي

5- السمنة وارتفاع الكوليسترول في الدم

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انسداد الشرايين يسبب الجلطات

وأفادت الوزارة أن الجلطات تحدث عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على الكمية الكافية من الدم، بسبب انسداد الشرايين.

وأوضحت أنه عند حدوث حالات مشبهة يجب الاتصال على الرقم 997 فورا.

3 أعراض تسبق الجلطة الدماغية بأسبوع

كشف أطباء مركز بيفيرسبروك الطبي، في وقت سابق، أن هناك 3 أعراض تسبق الجلطة الدماغية بأسبوع، وهو ما قد يساعد في تجنبها.

ووفق الأطباء، فإن هذه الأعراض هي:

1-فقدان البصر بشكل مؤقت.

2- الشعور بالخمول وعدم الراحة في الأطراف.

3- ظهور بقع داكنة أو ظلال أمام العين.