الإرياني: ميليشيا الحوثي دمرت الجهاز الإداري للدولة اليمنية وجرفت الوظائف العامة

تواصل – فريق التحرير:

ندد وزير الإعلام اليمني بممارسات ميليشيا الحوثي، مؤكدا أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران سطت على مؤسسات الدولة في العاصمة المختطفة صنعاء، وعملت على تدمير الجهاز الإداري للدولة وتجريف الوظيفة العامة، وإحلال الآلاف من قياداتها وعناصرها التي لا تملك اي مؤهل علمي أو خبرة بديلا لقيادات وكوادر الدولة.

وأضاف “نال القطاع العسكري والأمني النصيب الأكبر من هذا التجريف المنظم، حيث سرحت مليشيا الحوثي الإرهابية خيرة الضباط والأفراد المُتخرجين من الكليات العسكرية والأمنية في الداخل والخارج من مواقعهم، واستبدلتهم بجهلة واطفال ومطلوبين امنيا على ذمة قضايا جنائية”.

وتابع الإرياني “منحت مليشيا الحوثي قياداتها وعناصرها رتباً عسكرية، مع افتقادهم لأي مؤهلات دراسية، وعدم التحاقهم بأي كليات عسكرية أو أمنية، ودون أي التزام بمعايير التدرج والترقية من رتبه لأخرى، ليصبح قراءة ملازم حسين الحوثي وترديد الصرخة شرطا للحصول على رتبة عسكرية أو أمنية”.

وختم الإرياني بقوله “نؤكد عدم صحة كل هذه القرارات كونها صادرة عن مليشيا انقلابية سيطرت على العاصمة ومؤسسات الدولة بقوة السلاح، وبطلان كل ما يترتب عليها من إجراءات، والمسؤولية الجنائية لكل من يتورط فيها باعتباره “منتحل صفة”، وسيتم محاسبته إن عاجلا أو آجلا”.

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