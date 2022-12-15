«بوتين» يصدم أمريكا والغرب بتصريح عاجل: سنضم هذه المناطق لروسيا

تواصل – وكالات:

في تصريح صادم للولايات المتحدة والغرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قواته ستحرر المناطق الجديدة بالكامل، وسيتم إدخالها في معايير الضمان الاجتماعي لروسيا الاتحادية.

الروبل أصبح أحد أقوى العملات في العالم

وخلال جلسة مجلس التنمية الإستراتيجية والمشروعات الوطنية، أوضح بوتين أن الروبل الروسي أصبح أحد أقوى العملات في العالم في عام 2022، وأن التحول للدفع بالروبل مقابل الغاز هو أحد الأسباب الرئيسة.

زيادة صادرات النفط الروسي

وفي حديثه عن تحويل صادرات النفط الروسي إلى أسواق الدول الصديقة، أضاف أنه على مدى الأشهر التسعة من هذا العام، زادت صادرات النفط إلى البلدان الشريكة بنحو الربع، حسب «سبوتنيك».

أوروبا حقّقت قفزة غير مسبوقة في التضخم

وأضاف بوتين إلى أن أوروبا حققت قفزة غير مسبوقة في التضخم بسبب فرض العقوبات والقيود، مؤكدًا أن سلطات الاتحاد الأوروبي تعترف بالفعل بأن سياسة الولايات المتحدة تؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا.

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو

وأشار إلى أنه في شهر نوفمبر، ارتفع التضخم في منطقة اليورو لـ 10%، وفي بعض الدول بلغ نحو 20%، وهذا ما جنته أوروبا من فرض العقوبات، مؤكدًا أن روسيا تتعرض لعدوان غير مسبوق من أجل سحق اقتصادها.

القضاء على 75 عسكريًا أوكرانيًا

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها أحبطت هجوم للقوات الأوكرانية على محوري كوبيانسك كراسني ليمان والقضاء على 75 عسكريًا أوكرانيًا.

وأكدت أنها قضت على مجموعتين تخريبيتين في جمهورية دونيتسك، وخسائر أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك تقدر بـ 40 عسكريًا، مشيرة إلى إسقاط مقاتلة أوكرانية و11 مسيرة خلال يوم واحد.

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