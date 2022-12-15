النفط يسجل ارتفاعًا جديدًا.. و«برنت» بـ 82 دولارًا للبرميل

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا، اليوم، حيث وصل سعر البرميل إلى 82.02 دولار للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، فيما بلغت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.48 دولار.

وتسود توقعات بزيادة الطلب على النفط في الصين على خلفية رفع محتمل لأسعار الفائدة. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا إلى 82.71 دولار للبرميل . كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات إلى 77.24 دولار للبرميل.

توقعات بتعافي الطلب في الصين العام المقبل

وتلقى السوق دعمًا جراء توقعات وكالة الطاقة الدولية بتعافي الطلب في الصين العام المُقبل بعد انخفاضه 400 ألف برميل يوميًّا في 2022، ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يوميًّا إلى 101.6 مليون برميل يوميًّا.

كما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أمس الأربعاء في انخفاض طفيف عن رفع بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعات السياسة النقدية الأربعة السابقة، ولوح البنك المركزي بمزيد من الرفع في أسعار الفائدة.

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