للمرة الثانية.. إيلون ماسك يبيع أسهمًا بقيمة 3.6 مليار دولار في شركة تسلا

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كشفت وثيقة جديدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك، باع حصة أخرى من الأسهم، بقيمة 3.6 مليار دولار في الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.

وخلال 3 أيام، باع ماسك 22 مليون سهم في تسلا، وفي أعقاب هذه الأنباء، تراجعت أسهم تسلا بنحو 3 في المئة في جلسة التداول الاعتيادية.

البنك الفيدرالي الأمريكي يستمر في رفع معدلات الفائدة

وقال رئيس شركة “تويتر”، في تغريدة، أمس الأول الثلاثاء، وسط صفقة البيع: “أواجه خطر التصريح بشكل واضح، على دراية بالديون في ظل أوضاع الاقتصاد الكلي المضطرب، خاصة عندما يستمر البنك الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة”.

وتعد هذه ثاني مرة يبيع فيها ماسك أسهمًا بشركة تسلا، عقب شرائه تويتر مقابل 44 مليار دولار. وكان ماسك قد باع في نوفمبر الماضي 19.5 مليون سهم بقيمة 3.95 مليار دولار، ويرجع ذلك جزئيًا لتمويل صفقة تويتر.

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