الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
152 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا 10290 نقطة
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152 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا 10290 نقطة

152 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا 10290 نقطة

152 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا 10290 نقطة
٠٤:٤٩:٠٦ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 42.30 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 10290.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 231 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 152 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات: نماء للكيماويات، وعذيب للاتصالات، وعلم، وتنمية، ورتال الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الحمادي، والبلاد، والإنماء طوكيو م، ومعادن، واتحاد الخليج الأهلية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.69 % و 4.86 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وأرامكو السعودية، والراجحي، والتصنيع، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 115.02 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 18526.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.7 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 230 ألف سهم تقاسمتها 1282 صفقة.

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