شاهد.. جريان سيول خميس حرب بالقنفذة بالتزامن مع بردية أبها

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جرت، عصر اليوم، السيول المتدفقة نتيجة كميات الأمطار الغزيرة التي تساقطت في خميس حرب بالقنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

بردية قوية وأمطار في أبها

في الوقت نفسه، شهدت محافظة أبها في منطقة عسير جنوب المملكة بردية قوية وهطول أمطار مع برودة الأجواء وتقلبات الطقس.

أمطار على الصخيرة شرق القنفذة

وظهر اليوم، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على الصخيرة بأحد بني زيد شرق القنفذة بمنطقة مكة، حيث أظهرت صور متداولة كيف تعرضت المنطقة لهطول أمطار وسط أجواء شتوية باردة وانخفاض درجات الحرارة.

أمطار غزيرة على الزلفي بالرياض

كما شهدت محافظة الزلفي بمنطقة الرياض، صباح اليوم، تساقط كميات غزيرة من الأمطار التي تجمعت في الشوارع وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة.

جريان سيل شعيب بطن الخيل بالرس

وجرى صباح اليوم سيل شعيب بطن الخيل جنوب القوعي غرب الرس في منطقة القصيم، وذلك نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار وسط أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

حالة مطرية على مناطق شمال وغرب المملكة

يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من حالة مطرية متوقعة تبدأ – بمشيئة الله – مع نهاية الأسبوع القادم على مناطق مختلفة من المملكة، مبينًا أنه من المتوقع أن تشهد مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة، حالة مطرية تبدأ مع نهاية الأسبوع القادم، مؤكدًا أنه يراقب مستجدات الحالة.

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