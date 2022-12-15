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«الأعلى منذ 14 عامًا».. «المركزي الأوروبي» يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة عند 2%
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«الأعلى منذ 14 عامًا».. «المركزي الأوروبي» يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة عند 2%

«الأعلى منذ 14 عامًا».. «المركزي الأوروبي» يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة عند 2%

«الأعلى منذ 14 عامًا».. «المركزي الأوروبي» يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة عند 2%
٠٤:٥٠:٠٥ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لأعلى مستوى في 14 عامًا عند 2%.

وتوقع البنك أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 3.4% خلال العام الجاري، وسيكون نصف النقطة المئوية في العام المقبل، وفي عام 2024 سيكون 1.9%.

توقعات سابقة برفع أسعار الفائدة

وكان جابرييل مخلوف، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كشف عن أنه من المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمعدلات أصغر العام المقبل إذا ما ظهرت حاجة لمزيد من الزيادات.

وأوضح “مخلوف” أنه منفتح على سماع مختلف الآراء بشأن حجم الزيادة، مضيفًا: “عندما نبدأ العام المقبل، من المرجح أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة، فإنها سترتفع بمقدار أصغر”.

وتابع “وبعدها سيتعين علينا مراقبة ما يحدث لاقتصاد منطقة اليورو، حتى نتمكن من الحكم بشأن القدر الذي نحتاج إليه والوتيرة المطلوبة لذلك، وأعتقد أنه بحلول النصف الثاني من العام المقبل سنرى (التضخم) أقل”.

ورغم أن صناع السياسات كانوا متمسكين بمزيد من الرفع للمساعدة في خفض التضخم، فقد أظهر محضر اجتماعهم الأخير، الذي نُشر الخميس الماضي، أنهم غير متفقين بشكل كامل على التوجه النهائي أو وتيرة الرفع.

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