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«ثغرة» يستغلها أثرياء بريطانيا للإفلات من الضرائب
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«ثغرة» يستغلها أثرياء بريطانيا للإفلات من الضرائب

«ثغرة» يستغلها أثرياء بريطانيا للإفلات من الضرائب

«ثغرة» يستغلها أثرياء بريطانيا للإفلات من الضرائب
٠٤:٣٣:٤٦ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

طالب معهد الدراسات المالية البريطاني، رئيس الوزراء ريشي سوناك يمواجهة “ثغرة” يستغلها أثرياء بريطانيا لتجنب دفع ضريبة الميراث ما يجعل الحكومة البريطانية تفقد مليار جنيه إسترليني سنويًا، بحسب صحيفة “تليجراف”.

وأكد المعهد أن العائلات الثرية تستخدم بشكل متزايد معاشات التقاعد لتجنب الضرائب، حيث أصبحت وسيلة للأسر الأكثر ثراء لخفض فاتورة ضريبة الميراث الخاصة بهم لأنها تستخدم أموالها في استثمارات معاشات التقاعد.

الأثرياء يفلتون من فواتير الضرائب

وأشار إلى أن الأثرياء يمكنهم الإفلات من فواتير الضرائب التي تزيد عن 600 ألف جنيه استرليني من خلال ثغرة المعاشات التقاعدية، وحث على إنهائها بسرعة.

وأضاف أن أي أموال متبقية في معاش التقاعد عند الوفاة في أي عمر لا تخضع لضريبة الميراث، ما يوجد حافز كبير لدى الأثرياء لاستخدام أموالهم في استثمارات لتمويل معاشات التقاعد. وهناك ضريبة دخل على الأموال المستلمة من التقاعد الموروثة لكن فقط إذا ماتوا في سن 75 أو بعد ذلك.

وتابع: الحل سيكون تضمين المعاشات في قيمة العقارات لضريبة الميراث وإنهاء الإعفاء من ضريبة الدخل لأولئك الذين يموتون قبل 75 عامًا، مضيفًا أن سد الثغرات يمكن أن يولد مليار جنيه استرليني سنويًا من عائدات الضرائب إذا ترك المستفيدون نصف معاشاتهم التقاعدية سليمة عند الوفاة.

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