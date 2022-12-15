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تُوقّع 62 عقدًا.. «النقل» تنتقل لنظام عقود الأداء كأول جهة حكومية (صور)
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تُوقّع 62 عقدًا.. «النقل» تنتقل لنظام عقود الأداء كأول جهة حكومية (صور)

تُوقّع 62 عقدًا.. «النقل» تنتقل لنظام عقود الأداء كأول جهة حكومية (صور)

تُوقّع 62 عقدًا.. «النقل» تنتقل لنظام عقود الأداء كأول جهة حكومية (صور)
٠٤:٣١:٢٣ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أنها وقعت 62 عقدًا من «عقود الأداء» لتنفيذ مشاريع الصيانة على الطرق التابعة للوزارة بجميع مناطق المملكة مع عدد من شركات القطاع الخاص.

رفع كفاءة أداء شبكة الطرق

وأوضح أن توقيع العقود يأتي بهدف رفع كفاءة أداء شبكة الطرق وتعزيز معدلات الجودة ومستويات السلامة، وذلك برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين.

منهجية إدارة الأصول بقياس مؤشرات الأداء

وأوضح الجاسر أن توقيع عقود الأداء يمثل مرحلة من التحول والانتقال من المنهجية التقليدية للتشغيل والصيانة لشبكة الطرق التي تعتمد الدفع مقابل الكميات إلى منهجية إدارة الأصول التي تعتمد قياس مؤشرات الأداء وتلبية احتياجات مستخدمي الطرق وكفاءة وفعالية إدارة الأصول عبر مؤشرات أداء تقيس مخرجات عناصر أساسية تتضمن:

1 –  الجودة.

2 – السلامة.

3 – درجة رضا المستخدم عبر تقييم ومتابعة وقياس أداء المقاولين.

وبين أن توقيع عقود الأداء يدشن مرحلة جديدة تواكب زيادة الحركة الداخلية ومواكبة حركة المشاريع الكبرى والنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة، من خلال:

1 – رفع مؤشر جودة الأداء والخدمات.

2 – تعزيز برامج الحوكمة في القطاع.

3 – تكريس الشفافية وتحقيق كفاءة الإنفاق.

4 – نفيذ المشاريع باستخدام أحدث التقنيات العالمية المتخصصة.

5 – تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ووفق رؤية المملكة 2030.

ارتفاع معدل انضباط تنفيذ الوزارة

وأكد أن الانتقال إلى هذه المنهجية في إدارة الأصول يؤكد عزم الوزارة على مواصلة رحلة النجاح والتميز والصعود بقطاعاتنا الرائدة في صدارة المؤشرات العالمية ورفع كفاءة الأداء، لتكون بلادنا مركزًا عالميا للنقل والتجارة والاقتصاد في الشرق الأوسط والعالم، مشيرة إلى أن كفاءة الأداء التنفيذي أسهم في ارتفاع معدل انضباط تنفيذ الوزارة لمشاريعها من 40% في عام 2017 إلى ما نسبته 93% في 2022.

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