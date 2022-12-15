الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«البريد» يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
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«البريد» يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

«البريد» يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

«البريد» يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
٠٣:٤٣:٤١ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة البريد “سبل” عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف” عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للمسميات والشروط الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية

1- اختصاصي ابتكار.

2- مدير قياس تجربة العملاء.

المؤهلات والمهارات

درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

نتائج محركات الأقراص

تصميم المنتج وإدارته

مؤشرات أداء المنتج

التركيز على العملاء

تحليل الأعمال

دائرة توجيه

غرس الثقة

يتعاون

رابط التقديم

للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

اضغط هنا

كانت مؤسسة البريد أعلنت قبل أيام عن توفر وظيفة ” أخصائي إدارة بائعي تكنولوجيا المعلومات” وفقًا للشروط الموضحة أدناه.

المؤهلات والخبرات

  • درجة  البكالوريوس.
  • تخصص تكنولوجيا معلومات.
  • المرحلة المتوسطة من الحياة المهنية.

المسؤوليات

  • الاحتفاظ بقاعدة بيانات واسعة للموردين للمساعدة في تحديد المتطلبات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
  • المشاركة في ورش العمل مع الموردين لمناقشة متطلبات SPL وكذلك جميع السياسات والإجراءات ذات الصلة من أجل ضمان شراكة فعالة مع الموردين.
  • المتابعة مع الفريق المالي لضمان عملية الدفع في الوقت المناسب وبدقة لموردي تكنولوجيا المعلومات.
  • قم بإعداد قائمة بالمشكلات أو الشكاوى التي يثيرها موردو تكنولوجيا المعلومات لضمان حلها في الوقت المناسب.
  • المساعدة في إعداد تقارير إدارة بائعي تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أنها تلبي متطلبات SPL والسياسات ومعايير الجودة في الوقت المناسب.

 

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