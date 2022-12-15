الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الآن.. تساقط أمطار على الصخيرة شرق القنفذة بمنطقة مكة المكرمة
دراسة حديثة: إحصائية صادمة لعدد المتوفين الجدد بكورونا في الصين
وزارتا الثقافة والتعليم تطلقان «إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية» لدعم المواهب
كان حافظًا للقرآن.. أزمة قلبية تودي بحياة طالب في إحدى ثانويات مكة
وزير التعليم: نسعى للاستثمار في الإنسان بوصفه العنصر الرئيس لبناء المجتمعات
تعرّف على أبرز إنجازات المركز الوطني للعمليات الأمنية في 2022

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الآن.. تساقط أمطار على الصخيرة شرق القنفذة بمنطقة مكة المكرمة

الآن.. تساقط أمطار على الصخيرة شرق القنفذة بمنطقة مكة المكرمة

الآن.. تساقط أمطار على الصخيرة شرق القنفذة بمنطقة مكة المكرمة
٠٣:٣٧:٤٩ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تساقطت ظهر اليوم، كميات غزيرة من الأمطار على الصخيرة بأحد بني زيد شرق القنفذة بمنطقة مكة، حيث أظهرت صور متداولة كيف تعرضت المنطقة لهطول أمطار وسط أجواء شتوية باردة وانخفاض درجات الحرارة.

الصورة

أمطار غزيرة على الزلفي بالرياض

كما شهدت محافظة الزلفي بمنطقة الرياض، صباح اليوم، تساقط كميات غزيرة من الأمطار التي تجمعت في الشوارع وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة.

جريان سيل شعيب بطن الخيل بالرس

وجرى، صباح اليوم، سيل شعيب بطن الخيل جنوب القوعي غرب الرس في منطقة القصيم، وذلك نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار وسط أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

حالة مطرية مناطق شمال وغرب المملكة

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من حالة مطرية متوقعة تبدأ – بمشيئة الله – مع نهاية الأسبوع القادم على مناطق مختلفة من المملكة، مبينًا أنه من المتوقع أن تشهد مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة، حالة مطرية تبدأ مع نهاية الأسبوع القادم، مؤكدًا أنه يراقب مستجدات الحالة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. «الأرصاد» يُحذر من حالة مطرية متوقعة تبدأ في هذا التوقيت

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أمطار غزيرة الطقس القنفذة مكة المكرمة

مواد ذات صلة

المزيد
تقرير جديد يتهم تايلاند وماليزيا بممارسة التمييز ضد الروهنجيا

تقرير جديد يتهم تايلاند وماليزيا بممارسة التمييز ضد الروهنجيا

١١:١٨ ص، الأربعاء، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٤
‏اليمن.. المقاومة الشعبية تتقدم باتجاه مطار تعز وتقتل قائد كتيبة الحوثيين

‏اليمن.. المقاومة الشعبية تتقدم باتجاه مطار تعز وتقتل قائد كتيبة الحوثيين

١٠:٢٢ ص، الأربعاء، ١٥ يوليو ٢٠١٥
مُنقِذ طبيبات الخرج يروي تفاصيل حريق مستشفى الملك خالد

مُنقِذ طبيبات الخرج يروي تفاصيل حريق مستشفى الملك خالد

١١:٣٩ ص، الأربعاء، ١٦ نوفمبر ٢٠١٦
«فلكية جدة» ترصد عودة ظهور البقعة الشمسية المتوهجة

«فلكية جدة» ترصد عودة ظهور البقعة الشمسية المتوهجة

١١:٠١ ص، الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *