الآن.. تساقط أمطار على الصخيرة شرق القنفذة بمنطقة مكة المكرمة

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تساقطت ظهر اليوم، كميات غزيرة من الأمطار على الصخيرة بأحد بني زيد شرق القنفذة بمنطقة مكة، حيث أظهرت صور متداولة كيف تعرضت المنطقة لهطول أمطار وسط أجواء شتوية باردة وانخفاض درجات الحرارة.

أمطار غزيرة على الزلفي بالرياض

كما شهدت محافظة الزلفي بمنطقة الرياض، صباح اليوم، تساقط كميات غزيرة من الأمطار التي تجمعت في الشوارع وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة.

جريان سيل شعيب بطن الخيل بالرس

وجرى، صباح اليوم، سيل شعيب بطن الخيل جنوب القوعي غرب الرس في منطقة القصيم، وذلك نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار وسط أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

حالة مطرية مناطق شمال وغرب المملكة

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من حالة مطرية متوقعة تبدأ – بمشيئة الله – مع نهاية الأسبوع القادم على مناطق مختلفة من المملكة، مبينًا أنه من المتوقع أن تشهد مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة، حالة مطرية تبدأ مع نهاية الأسبوع القادم، مؤكدًا أنه يراقب مستجدات الحالة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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