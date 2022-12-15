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كان حافظًا للقرآن.. أزمة قلبية تودي بحياة طالب في إحدى ثانويات مكة

كان حافظًا للقرآن.. أزمة قلبية تودي بحياة طالب في إحدى ثانويات مكة

كان حافظًا للقرآن.. أزمة قلبية تودي بحياة طالب في إحدى ثانويات مكة
٠٣:٠٣:١٩ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توفي أحد الطلاب، أمس الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمّت به وهو يدرس في الصف الأول الثانوي بإحدى المدارس الثانوية بمكة المكرمة.

الطالب بمدرسة الفراء الثانوية بحي العوالي بمكة

وحسب «عكاظ»، فقد توفي الطالب «بدر. ك» الذي يدرس في الصف الأول الثانوي بمدرسة الفراء الثانوية بحي العوالي بمكة المكرمة، وذلك بعدما تعرض لأزمة قلبية أثناء تواجده في الصف الدراسي ما تسبب في وفاته لاحقًا رغم محاولة إسعافه.

الطلاب يشيدون بحسن خلقه وطيب معشره

فيما أبدى زملاء الطالب المتوفى ومعلموه حزنهم العميق لما حدث، مشيرين في الوقت نفسه بحسن خلقه وطيب معشره وابتسامته، موجهين تعازيهم الحارة لأهله وذويه.

وأكد معلمو الطالب المتوفى وزملاؤه وأصدقاؤه أنه – رحمه الله تعالى – قد أتم حفظ كتاب الله كاملاً في العام الماضي.

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وسبتمبر الماضي، بدأت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، فتح تحقيق موسع حول وفاة طالب تَعرض للسقوط أرضًا داخل مدرسة بمكة المكرمة الأربعاء الماضي، وتم نقله من قِبَل الهلال الأحمر إلى المستشفى، وسط مطالبات أسرته بالتحقيق العاجل مع المدرسة لمعرفة أسباب الوفاة؛ فيما لا تزال جثة الطالب لدى الطب الشرعي لتحديد الأسباب.

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أخبار السعودية أزمة قلبية مدارس مكة وزارة التعليم وفاة طالب وفاة طالب ثانوي

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