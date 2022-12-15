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دراسة حديثة: إحصائية صادمة لعدد المتوفين الجدد بكورونا في الصين
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دراسة حديثة: إحصائية صادمة لعدد المتوفين الجدد بكورونا في الصين

دراسة حديثة: إحصائية صادمة لعدد المتوفين الجدد بكورونا في الصين

دراسة حديثة: إحصائية صادمة لعدد المتوفين الجدد بكورونا في الصين
٠٣:٢٦:٤٩ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون، في هونغ كونغ، أن ما يقرب من مليون شخص في الصين قد يموتون بسبب كورونا، مع اتجاه الحكومة للتخلي عن القيود التي فرضتها سابقًا بشأن الوباء.

ووفقًا لما ذكرته “بلومبيرج”، أوضح التقرير أنه في ظل غياب حملة تطعيم واسعة النطاق، وإجراءات أخرى للحد من تأثير الفيروس، سيموت حوالي 684 شخصًا لكل مليون مع إعادة فتح الاقتصاد على مستوى البلاد.

إجمالي الوفيات يقترب من المليون

وتوقع أن يصل إجمالي أعداد الوفيات إلى حوالي 964.400 حالة وفاة، بناءً على عدد سكان الصين البالغ 1.41 مليار.

ونظر الباحثون في سيناريوهات مختلفة بعد تحركات الصين الأخيرة لإعادة الفتح، بما في ذلك إعلان 7 ديسمبر عن 10 إجراءات للتراجع عن مبادئ سياسة “صفر كوفيد” الأساسية مثل الاختبار الإلزامي وعمليات الإغلاق.

وأضافوا: “تشير نتائجنا إلى أن النظم الصحية المحلية في جميع المقاطعات لن تكون قادرة على التعامل مع زيادة حالات كوفيد-19 التي فرضتها إعادة الفتح في ديسمبر 2022 – يناير 2023”.

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الكلمات الدلالية:
السلطات الصينية الصين فيروس كورونا كورونا

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