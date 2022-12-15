وزير التعليم: نسعى للاستثمار في الإنسان بوصفه العنصر الرئيس لبناء المجتمعات

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، إن المملكة تسعى إلى الاستثمار في الإنسان بوصفه العنصر الرئيس في بناء المجتمعات وتطور الأوطان، من خلال الارتقاء بالكفاءات وتطوير العملية التعليمية وأسلوب الأنشطة وأنماط التفاعل؛ لتهيئة بيئة تعليمية جاذبة وملهمة.

إتاحة الفرصة للمواهب المبدعة من أبناء الوطن

وأوضح أن منظومة التعليم تستعد لدعم إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية وتوفير كافة المتطلبات لتحقيق النتائج المستهدفة، وإتاحة الفرصة للمواهب المبدعة من أبناء وبنات الوطن في اكتشاف قدراتهم في وقت مبكر، وتنميتها وتطويرها بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاعين التعليمي والثقافي إقليميًا ودوليًا.

مشروع تكاملي بين مختلف الجهات

وأضاف أن الوزارة تشارك في تنفيذ إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية ضمن مشروعٍ تكاملي بين مختلف الجهات؛ لدعم وصقل مواهب الطلاب والطالبات وتأهيلهم في المجالات الإبداعية، وتنمية قدراتهم للمنافسة عالميًا”، منوهًا بأهمية التعاون مع وزارة الثقافة لتوحيد الجهود ذات العلاقة، وتوفير مجال تعليمي وتدريبي متطور يعزز الجوانب الثقافية في كافة مسارات الإبداع.

الوزارة انتهجت إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية

وبين أن الوزارة انتهجت إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية نهجًا وطنيًا شاملاً لضمان الاتساق والكفاءة، وتعزيز العلاقات مع الشركاء، حيث درست الإستراتيجية البرامج التعليمية والتدريبية الحالية عبر مراحل التعليم، وخرجت بجملة من التحديات التي تواجه القطاع الثقافي في مسار تنمية القدرات بهدف معالجتها، وتحديد التوجهات بناءً على الأولويات والمستهدفات المنشودة.

وأشار إلى أن إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية شملت 33 مبادرة، وأن أحد أهدافها ستتوزع على المسارات التعليمية الأربعة؛

1 – التعليم العام.

2 – التعليم العالي.

3 – التدريب التقني والمهني.

4 – التعلم مدى الحياة.

وأكد أن الإستراتيجية تسعى لتحقيق أولى مستهدفاتها بحلول 2026، ومنها أن تقدم أكثر من نصف مدارس التعليم العام أنشطة لا صفية ثقافية، وأن يختار أكثر من 5% من خريجي التعليم العام التخصص والعمل في مجالات الثقافة، إضافة إلى تخريج أكثر من 20 ألف متخصص في مجالات الثقافة من مرحلتي التعليم العالي والتدريب التقني والمهني، والوصول إلى 120 مؤسسة تدريبية في مجالات الثقافة والفنون، ودعم الهواة بحيث يكون أكثر من 14% من السعوديين لديهم هوايات مرتبطة بالثقافة والفنون، مبينًا أن الإستراتيجية حددت ستة أهداف ستعمل على تحقيقها، وهي:

1 – تمكين تطوير مهني مستدام لممارسي الفنون والثقافة وروّاد الأعمال.

2 – تزويد طلاب التعليم العام بتعليم تأسيسي ذي جودة عالية في الثقافة والفنون.

3 – التأكد من استكشاف المواهب والهوايات الفنية والثقافية وتقديرها على نحو مستمر.

4 – زيادة الوعي العام بتنمية القدرات الثقافية وخلق صورة إيجابية للمهن والمواهب الفنية والثقافية.

5 – إتاحة الفرصة لتطوير الهوايات والتعليم غير المؤسسي لتعزيز استكشاف الأفراد لاهتماماتهم ومهاراتهم الفنية.

6 – تزويد طلاب التعليم العالي والتدريب التقني والمهني ببرامج تعليمية وتدريبية ذات جودة عالية في الفنون والثقافة لتلبية احتياجات سوق العمل.

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