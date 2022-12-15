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تعرّف على أبرز إنجازات المركز الوطني للعمليات الأمنية في 2022

تعرّف على أبرز إنجازات المركز الوطني للعمليات الأمنية في 2022

تعرّف على أبرز إنجازات المركز الوطني للعمليات الأمنية في 2022
٠٢:٢٧:٣٨ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف “إنفوجراف” عن إنجازات المركز الوطني للعمليات الأمنية خلال عام 2022، والذي تم تخصيص رقم مباشر للاتصال به من كافة مناطق المملكة.

وأوضح أن من أهم إنجازات المركز في العام الجاري؛ تدشين مركز العمليات الأمنية الموحدة “911” في المنطقة الشرقية، والذي يخدم 12 محافظة إضافة إلى مدينة الدمام.

توحيد عمل 29 غرفة عمليات في مكان واحد

وأشار إلى أنه تم توحيد عمل 29 غرفة عمليات في مكان واحد وترتب على ذلك ما يلي:

1 – الإسهام بفاعلية في جودة حياة المجتمع.

2 – المحافظة على الأرواح والممتلكات.

3 – توفير الوقت والجهد وسرعة التفاعل مع الأحداث.

4 – تنسيق الجهود في مواجهة الحوادث والمناسبات الاستثنائية.

وأضاف المركز في الإنفوجراف: “مستمرون بدعم قيادتنا الرشيدة في تطوير خدماتنا بما ينعكس على رفع جودة الحياة للمواطن والمقيم”.

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