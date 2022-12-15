للمرة العاشرة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

تواصل – فريق التحرير:

للمرة العاشرة على التوالي، أعلن البرلمان اللبناني أنه فشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك بعد أن فقدت الجلسة النصاب في جولة الاقتراع الثانية.

شارك في الجولة الأولى 109 نواب

وأوضح البرلمان اللبناني في بيان له، أن ميشال معوض يحصل على 38 صوتًا و37 للورقة البيضاء في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، مشيرًا إلى أنه قد شارك في الاقتراع في الجولة الأولى 109 نواب توزعت أصواتهم على هذا النحو:

1 – ميشال معوض 38 صوتًا.

2 – أوراق بيضاء 37.

3 – أوراق ملغاة 19.

4 – عصام خليفة 8.

5 – زياد بارود 2.

6 – صلاح حنين 2.

7 – أسماء أخرى 3.

في الوقت نفسه، كشف رئيس الوزراء اللبناني أن الشغور في رأس الدولة لا يزال قائمًا والخلافات تعصف بين مختلف القوى والتيارات، مشيرًا إلى أن القلق على الحاضر والمستقبل حالة معممة في كل المناطق، وأن ضغط الملفات الاجتماعية يتحمله جميع اللبنانيين.

المشهد السياسي اللبناني يزداد تعقيدًا

وحسب الخبراء، فإن المشهد السياسي اللبناني يزداد تعقيدًا على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.

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