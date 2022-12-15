293 وظيفة بكلية الملك فهد الأمنية لكافة المؤهلات.. الشروط ورابط التقديم

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أعلن مجموعة النصبان القابضة، عن فتح باب التوظيف الفوري لشغل أكثر من 290 وظيفة في مشروع كلية الملك فهد الأمنية؛ للمواطنين من حملة مختلف المؤهلات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المؤهلات المطلوبة:

1 – الابتدائية.

2 – المتوسط.

3 – الثانوية.

4 – الدبلوم.

5 – البكالوريوس فما فوق.

* المجالات الوظيفية:

1 – وظائف إدارية.

2 – وظائف هندسية

3 – وظائف تقنية

4 – وظائف فنية وحرفية.

5 – وظائف مساندة وسائقين وأخرى.

* المسميات الوظيفية:

مدير المشروع.

كبير مهندسي المشروع.

مهندس وردية.

أمين مستودع.

فني إستقبال طلبات.

مبرمج جداول الصيانة الوقائية والعلاجية.

سائق معدات ثقيلة.

مهندس محطة التبريد المركزية.

مهندس ميكانيكا أول.

أخصائي صيانة أنظمة إطفاء.

رئيس فنيين تكييف.

رئيس فنيين تمديدات صحية.

سباك.

فني أنظمة تهوية وتدفئة وتكييف.

فني تشغيل وصيانة مبردات مركزية/تشلر.

فني تشغيل وصيانة مسابح.

فني صيانة مضخات.

فني تشغيل وصيانة نظام إطفاء الحريق.

فني مخرطة ولحام.

عمالة مساعدة.

سائق.

رئيس قسم الكهرباء /مهندس.

مهندس كهرباء جهد متوسط.

مهندس إلكترونيات.

رئيس فنيين قسم الكهرباء.

رئيس فنيين جهد متوسط.

– رئيس فنيين قسم الإلكترونيات.

فني كهربائي جهد منخفض.

فني أول صيانة أجهزة الكترونية.

فني مولدات ديزل.

فني صيانة محطات كهربائية جهد متوسط.

فني صيانة أجهزة إلكترونية.

فني أجهزة كهربائية منزلية.

عمالة مساعدة.

فني صوتيات ومرئيات.

فني إنذار حريق.

فني كهربائي لوحات جهد متوسط.

فني لوحات تحكم.

فني تشغيل نظام مراقبة BMS.

سائق.

– رئيس قسم المعمار /مهندس.

– رئيس فنيين معماريين.

– نجار.

– دهـان.

– لحام.

– فنى زجاح والومنيوم.

– عمالة مساعدة.

– سائق.

– رئيس قسم الزراعة.

– أخصائی زراعی.

– رئيس فنيين سباكة ري.

– فني سباكة ري.

– عمال زراعة.

– فنى مشاتل.

– سائق معدات.

– رئيس قسم النظافة.

– مراقب عمال نظافة.

– عمال نظافة.

– عاملات نظافة.

* مكان العمل:

– مشروع كلية الملك فهد الأمنية.

* طريقة التقديم:

– للتقديم على وظائف النصبان في مشروع الكلية الأمنية، تُرسل السيرة الذاتية الى الايميل التالي:( Career@nasban.com.sa )

– مع كتابة (مسمى الوظيفة) في حقل العنوان. ( المصدر)