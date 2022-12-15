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لأول مرة.. علماء يبتكرون مادة فريدة لتجديد الأعضاء البشرية التالفة
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لأول مرة.. علماء يبتكرون مادة فريدة لتجديد الأعضاء البشرية التالفة

لأول مرة.. علماء يبتكرون مادة فريدة لتجديد الأعضاء البشرية التالفة

لأول مرة.. علماء يبتكرون مادة فريدة لتجديد الأعضاء البشرية التالفة
٠٢:٠٦:٤٥ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن باحثون من جامعة تومسك للأبحاث بالتعاون مع علماء روس وأجانب من ابتكار مادة فريدة من نوعها لاستعادة الأعضاء والأنسجة التالفة.

وقال الباحثون إن البوليمر الجديد له خصائص كهرضغطية وقدرة على التحلل البيولوجي، مما يحسن بشكل كبير جودة العلاج وسرعة الشفاء بعد الجراحة. نُشرت النتائج في مجلة “Advanced Healthcare Marerials” العلمية.

المادة المبتكرة ستستخدم في طب التجديد

وتستخدم في طب التجديد تركيبات مصنوعة من مواد بوليمرية أو ما يطلق عليها اسم “السقالات” على نطاق واسع، مما يزيد من كفاءة التئام الجروح المعقدة.

وقال العلماء إن السقالات يجب أن تكون متوافقة حيويًا وقابلة للتحلل البيولوجي، ويجب أن يكون لها خصائص تقنية مماثلة للأنسجة الحية. من المهم أيضًا أن تحاكي سقالة البوليمر بنية النسيج الضام الذي يدعم الخلايا.

وأضاف الخبراء أنه يمكن إجراء مزيد من التطوير لهذه التقنية، من خلال منح السقالات القدرة على تحفيز الخلايا كهربائيًا (نتيجة للتأثير الكهروضغطي) في موقع الشفاء. هذا سوف يقلل بشكل كبير من وقت شفاء المرضى.

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الأنسجة التالفة باحثون علماء علماء روس مادة فريدة

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