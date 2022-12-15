الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالإنفوجراف.. أهم 4 فوائد صحية لأشعة الشمس
بشرى سارة.. دراسة تكشف مسارات علاجية جديدة لـ«داء الملوك»
«الصحة»: تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا و55 حالة شفاء
منها مطار الملك خالد الدولي.. 5 مطارات تتصدر تقرير «الطيران المدني»
«سكني»: 149 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام
لرفع مهارات الطلاب.. جامعة الملك خالد تُعلن عن بدء التسجيل في معسكر المستقبل الرقمي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالإنفوجراف.. أهم 4 فوائد صحية لأشعة الشمس

بالإنفوجراف.. أهم 4 فوائد صحية لأشعة الشمس

بالإنفوجراف.. أهم 4 فوائد صحية لأشعة الشمس
٠١:٣٨:٣١ م، الخميس، ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تعد أشعة الشمس تعد من المصادر الهامة لإمداد الجسم بالعناصر الكيميائية المطلوبة لمساعدته على الحركة بشكل منتظم ودون تراكم أي مضاعفات صحية.

أشعة الشمس أهم مصدر ل فيتامين « د »  

وأوضح المركز الاتحادي للتغذية، أن أشعة الشمس تعد من المصادر البارزة لإمداد الجسم فيتامين « د » مشددًا على أهمية التعرض لأشعة الشمس يوميًا لمدة تتراوح من 5 دقائق إلى 25 دقيقة.

وأوضح المركز أن فيتامين « د » يمتاز بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام والأسنان والعضلات والأعصاب، حيث يعمل فيتامين « د » على تقوية المناعة وحماية القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على النفس والحالة المزاجية.

وحسب خبراء الصحة فإن أهم مزايا التعرض لأشعة الشمس، هي:

1 – المساعدة في تحسين النوم.

2 – تحسين المزاج والحالة النفسية.

3 – زيادة إنتاج الجسم لفيتامين «د».

4 – تخفيف التهابات المفاصل وآلامها.

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الصحة على أهمية فيتامين « د » النتاج عن التعرض لأشعة الشمس، بالنسبة لصحة العظام والأسنان، موضحة أنه يتوفر مع التعرض المستمر لأشعة الشمس، في عدد من الأطعمة منها، «الأسماك والكبد واللحم الأحمر والحليب».

الكلمات الدلالية:
أشعة الشمس الشمس صحة الجسم فيتامين « د » وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
التحقيق مع 9 موظفين في أمانة جدة بسبب رخص مواطن مفقودة

التحقيق مع 9 موظفين في أمانة جدة بسبب رخص مواطن مفقودة

٠٧:٣٧ ص، الخميس، ٠١ أكتوبر ٢٠١٥
خطيب المسجد الحرام: «الفتور والكسل» أخطر الآفات التي تعترض المسلم بعد رمضان

خطيب المسجد الحرام: «الفتور والكسل» أخطر الآفات التي تعترض المسلم بعد رمضان

٠٤:٥٥ م، الجمعة، ٠٨ يوليو ٢٠١٦
أمريكا تبدأ بتطبيق قرار «ترامب» وتعتقل اللاجئين الواصلين إلى مطاراتها

أمريكا تبدأ بتطبيق قرار «ترامب» وتعتقل اللاجئين الواصلين إلى مطاراتها

٠٨:٣٨ م، السبت، ٢٨ يناير ٢٠١٧
موجز الظهيرة: تخصيص وتسليم ١٠٠ ألف منتج سكني.. والمرور والبريد يدشنان خدمة رخص السير في الرياض

موجز الظهيرة: تخصيص وتسليم ١٠٠ ألف منتج سكني.. والمرور والبريد يدشنان خدمة رخص السير في الرياض

١٢:٤٢ م، الأحد، ٠١ مايو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *