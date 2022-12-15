بالإنفوجراف.. أهم 4 فوائد صحية لأشعة الشمس

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تعد أشعة الشمس تعد من المصادر الهامة لإمداد الجسم بالعناصر الكيميائية المطلوبة لمساعدته على الحركة بشكل منتظم ودون تراكم أي مضاعفات صحية.

أشعة الشمس أهم مصدر ل فيتامين « د »

وأوضح المركز الاتحادي للتغذية، أن أشعة الشمس تعد من المصادر البارزة لإمداد الجسم فيتامين « د » مشددًا على أهمية التعرض لأشعة الشمس يوميًا لمدة تتراوح من 5 دقائق إلى 25 دقيقة.

وأوضح المركز أن فيتامين « د » يمتاز بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام والأسنان والعضلات والأعصاب، حيث يعمل فيتامين « د » على تقوية المناعة وحماية القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على النفس والحالة المزاجية.

وحسب خبراء الصحة فإن أهم مزايا التعرض لأشعة الشمس، هي:

1 – المساعدة في تحسين النوم.

2 – تحسين المزاج والحالة النفسية.

3 – زيادة إنتاج الجسم لفيتامين «د».

4 – تخفيف التهابات المفاصل وآلامها.

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الصحة على أهمية فيتامين « د » النتاج عن التعرض لأشعة الشمس، بالنسبة لصحة العظام والأسنان، موضحة أنه يتوفر مع التعرض المستمر لأشعة الشمس، في عدد من الأطعمة منها، «الأسماك والكبد واللحم الأحمر والحليب».